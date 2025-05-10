Від початку року кодифіковано понад 50 нових зразків автотехніки для потреб ЗСУ, - Міноборони

Упродовж квітня 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони України 12 зразків автомобільної техніки різного призначення, понад 60% з них – українського виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони.

Так, від початку 2025 року для потреб Сил оборони кодифіковано і допущено до експлуатації загалом понад 50 зразків автомобільної техніки.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін зазначив, що серед них – колісні евакуаційні тягачі-транспортери, сідельні тягачі, автотранспорт для перевезення габаритних вантажів, сучасні всюдихідні шасі для широкого спектра застосування, автокрани, автобуси, легкові пікапи тощо.

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Окрім українських автомобілів, парк автотехніки поповнили зразки провідних світових автовиробників.

"Мобільність війська, оперативне виконання завдань із логістики залежить від наявного автомобільного парку техніки. Вітчизняні виробники вже освоїли виробництво окремих зразків автотехніки. Війську потрібно більше сучасної автотехніки з широкими функціональними можливостями", - додав Чуркін.

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