С начала года кодифицировано более 50 новых образцов автотехники для нужд ВСУ, - Минобороны

В течение апреля 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины 12 образцов автомобильной техники различного назначения, более 60% из них - украинского производства.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Так, с начала 2025 года для нужд Сил обороны кодифицировано и допущено к эксплуатации в целом более 50 образцов автомобильной техники.

Заместитель министра обороны Валерий Чуркин отметил, что среди них - колесные эвакуационные тягачи-транспортеры, седельные тягачи, автотранспорт для перевозки габаритных грузов, современные вездеходные шасси для широкого спектра применения, автокраны, автобусы, легковые пикапы и тому подобное.

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Кроме украинских автомобилей, парк автотехники пополнили образцы ведущих мировых автопроизводителей.

"Мобильность войска, оперативное выполнение задач по логистике зависит от имеющегося автомобильного парка техники. Отечественные производители уже освоили производство отдельных образцов автотехники. Войску нужно больше современной автотехники с широкими функциональными возможностями", - добавил Чуркин.

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