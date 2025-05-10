РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11136 посетителей онлайн
Новости Кодификация оружия
318 0

С начала года кодифицировано более 50 новых образцов автотехники для нужд ВСУ, - Минобороны

С начала года для нужд Сил обороны допущено к эксплуатации более 50 новых образцов автотехники

В течение апреля 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины 12 образцов автомобильной техники различного назначения, более 60% из них - украинского производства.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Так, с начала 2025 года для нужд Сил обороны кодифицировано и допущено к эксплуатации в целом более 50 образцов автомобильной техники.

Заместитель министра обороны Валерий Чуркин отметил, что среди них - колесные эвакуационные тягачи-транспортеры, седельные тягачи, автотранспорт для перевозки габаритных грузов, современные вездеходные шасси для широкого спектра применения, автокраны, автобусы, легковые пикапы и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина нуждается в поддержке ОПК для стабилизации фронта, - Минобороны

Кроме украинских автомобилей, парк автотехники пополнили образцы ведущих мировых автопроизводителей.

"Мобильность войска, оперативное выполнение задач по логистике зависит от имеющегося автомобильного парка техники. Отечественные производители уже освоили производство отдельных образцов автотехники. Войску нужно больше современной автотехники с широкими функциональными возможностями", - добавил Чуркин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны кодифицировало 3 модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства

Автор: 

Минобороны (9375) техника (1738) ВСУ (6636)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 