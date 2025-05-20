Украина кодифицировала линейку оптоволоконных дронов "Хищник REBOFF", устойчивых к РЭБ, - Минобороны

Министерство обороны Украины завершило кодификацию линейки беспилотных авиационных комплексов "Хищник REBOFF" украинского производства, которые управляются с помощью оптоволоконного канала и не уязвимы к вражеским средствам РЭБ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разработкой дронов занимается компания 3DTech, которая стала первым украинским производителем, прошедшим официальную процедуру кодификации таких систем в МОУ.

FPV-дроны на оптоволокне получают все более широкое применение на фронте - их используют там, где обычные дроны срываются с управления из-за глушения сигнала.

Линейка "Хищник REBOFF" включает пять моделей с длиной оптоволоконной катушки от 10 до 20 км. Они проходили успешные испытания еще с 2023 года, преодолевая водные препятствия и работая на скоростях до 143 км/ч. В 2024 году первые тестовые партии уже начали использоваться боевыми подразделениями.

В частности:

"Хищник REBOFF 10 Lite" (10 км) - эффективен для городских боев и отражения штурмов, несет до 1,8 кг;

"Хищник REBOFF 10 Lite" (15 км) - бюджетная версия для действий на переднем крае, с боевой нагрузкой до 1,5 кг;

"Хищник 13 REBOFF" (20 км) - для уничтожения инфраструктуры врага на передовой, оснащен двумя батарейными блоками;

"Хищник REBOFF" (15 км) - пригоден для засад и ударов по логистике, имеет один аккумулятор и повышенную нагрузку;

"Хищник REBOFF" (10 км) - самый мощный по грузоподъемности, способен нести до 2,2 кг боевой части.

Все дроны работают на высоте до 500 м и скорости до 70 км/ч. Каждая модель оснащена быстрыми креплениями, съемными ножками и адаптирована для использования имеющихся дронов в подразделениях.

Также компания готовит к кодификации дроны с катушками на 25 и 30 км, которые позволят наносить удары в глубоком тылу противника.

