Украина кодифицировала линейку оптоволоконных дронов "Хищник REBOFF", устойчивых к РЭБ, - Минобороны

Министерство обороны Украины завершило кодификацию линейки беспилотных авиационных комплексов "Хищник REBOFF" украинского производства, которые управляются с помощью оптоволоконного канала и не уязвимы к вражеским средствам РЭБ.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разработкой дронов занимается компания 3DTech, которая стала первым украинским производителем, прошедшим официальную процедуру кодификации таких систем в МОУ.

FPV-дроны на оптоволокне получают все более широкое применение на фронте - их используют там, где обычные дроны срываются с управления из-за глушения сигнала.

Линейка "Хищник REBOFF" включает пять моделей с длиной оптоволоконной катушки от 10 до 20 км. Они проходили успешные испытания еще с 2023 года, преодолевая водные препятствия и работая на скоростях до 143 км/ч. В 2024 году первые тестовые партии уже начали использоваться боевыми подразделениями.

В частности:

  • "Хищник REBOFF 10 Lite" (10 км) - эффективен для городских боев и отражения штурмов, несет до 1,8 кг;

  • "Хищник REBOFF 10 Lite" (15 км) - бюджетная версия для действий на переднем крае, с боевой нагрузкой до 1,5 кг;

  • "Хищник 13 REBOFF" (20 км) - для уничтожения инфраструктуры врага на передовой, оснащен двумя батарейными блоками;

  • "Хищник REBOFF" (15 км) - пригоден для засад и ударов по логистике, имеет один аккумулятор и повышенную нагрузку;

  • "Хищник REBOFF" (10 км) - самый мощный по грузоподъемности, способен нести до 2,2 кг боевой части.

Все дроны работают на высоте до 500 м и скорости до 70 км/ч. Каждая модель оснащена быстрыми креплениями, съемными ножками и адаптирована для использования имеющихся дронов в подразделениях.

Также компания готовит к кодификации дроны с катушками на 25 и 30 км, которые позволят наносить удары в глубоком тылу противника.

Ще вкажіть адресу де їх виробляють.
20.05.2025 13:28 Ответить
роки! і це якийсь примітивний дрон, знову в догонку за кацапами, які вже два роки їх випускають..
20.05.2025 13:34 Ответить
все разрабтки "умеровские идиоты" сливают. майор фсб вас благодарит за службу!
20.05.2025 13:58 Ответить
кстати, автоматы тоже "стійкі до реб", и минометы с минами - тоже (конечно, если не бракованные, бракованные - "не стійкі").
20.05.2025 14:59 Ответить
 
 