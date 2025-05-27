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Новини Фото Кодифікація зброї Розробки Міноборони
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Міноборони кодифікувало індивідуальний засіб для протидії БпЛА "Антидроновий пістоль" українського виробництва. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Антидроновий пістоль

"Антидроновий пістоль" – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

Український "Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більш як 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.

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Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Фото надане виробником

Автор: 

безпілотник (4288) Міноборони (7452) дрони (4838)


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Топ коментарі
+12
В тисячний раз питаю,от нахрена таке публікувати,,щоб кацапи прийняли це до уваги,чи розробили свій? Ну повинна ж бути якась таємниця.
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27.05.2025 12:14
+6
Ніякої таємниці в індивідуальних засобах РЕБ немає
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27.05.2025 12:17
+3
одному мені здається, що це обмотаний ізолєнтою паяльник для труб?
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27.05.2025 12:19
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В тисячний раз питаю,от нахрена таке публікувати,,щоб кацапи прийняли це до уваги,чи розробили свій? Ну повинна ж бути якась таємниця.
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27.05.2025 12:14 Відповісти
у кацапа тямки не хватить ,вони поки палками обходяться
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27.05.2025 12:16 Відповісти
то кіздуй повоюй проти тих що з палками, навіщо так брехати?
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27.05.2025 14:49 Відповісти
Ніякої таємниці в індивідуальних засобах РЕБ немає
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27.05.2025 12:17 Відповісти
у кацапа палка
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27.05.2025 12:19 Відповісти
видати кожному Українцю !
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27.05.2025 12:15 Відповісти
Що за назви...
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27.05.2025 12:17 Відповісти
одному мені здається, що це обмотаний ізолєнтою паяльник для труб?
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27.05.2025 12:19 Відповісти
👓
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27.05.2025 12:20 Відповісти
Це рупорна антенна
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27.05.2025 13:47 Відповісти
Якесь одоробло, як і все, що роблять смарагдові
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27.05.2025 12:23 Відповісти
Si vis pacem, готуй Пістоль !
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27.05.2025 12:27 Відповісти
А коли наші військові і в праду повірять у цю хренью це ж смерть.
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27.05.2025 13:14 Відповісти
А щось більш естетичне не вийшло, чо що?
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27.05.2025 13:26 Відповісти
... в наступний версіі рукоять зроблять зі слонової кістки, а дуло інкрустують кристалами Сваровскі...
Радіатор можна з тітана зробить та пофарбувати антирадарною фарбою.
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27.05.2025 13:48 Відповісти
оце одоробло арахамії в дупу вставте!
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27.05.2025 15:06 Відповісти
А чи не простіше заряджати ракетницю патроном з дробом?
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27.05.2025 15:31 Відповісти
 
 