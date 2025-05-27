Міноборони кодифікувало індивідуальний засіб для протидії БпЛА "Антидроновий пістоль" українського виробництва. ФОТО
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
"Антидроновий пістоль" – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.
Український "Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більш як 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.
Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.
Фото надане виробником
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