Переправлял уклонистов через границу: на Закарпатье пограничника приговорили к 5 годам, - ГБР. ФОТО

Перечинский районный суд Закарпатской области признал инспектора пограничной службы виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в апреле 2024 года правоохранитель организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Он лично встречал уклонистов на железнодорожной станции, перевозил их в собственном авто в пограничную зону, после чего переодевался в камуфляж и сопровождал до границы в направлении Словакии.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения). Приговор суда уже вступил в законную силу.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обещал переправить через границу за $18 200: во Львове задержан псевдополицейский, - ГПСУ. ФОТО