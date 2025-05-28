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Переправлял уклонистов через границу: на Закарпатье пограничника приговорили к 5 годам, - ГБР. ФОТО

Перечинский районный суд Закарпатской области признал инспектора пограничной службы виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Пограничник получил 5 лет условно за незаконную переправку мужчин

Как отмечается, в апреле 2024 года правоохранитель организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Он лично встречал уклонистов на железнодорожной станции, перевозил их в собственном авто в пограничную зону, после чего переодевался в камуфляж и сопровождал до границы в направлении Словакии.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения). Приговор суда уже вступил в законную силу.

Его приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

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пограничники (1579) ГБР (3032) уклонисты (915) Закарпатская область (2604)


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з іспитовим терміном - а які їспити потрібно здавати протягом терміну?
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28.05.2025 13:34 Ответить
Вивезти чоловіків і не попастися
І вивчити табличку ділення, а не жерти самому...тобто не забувати керівництво
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28.05.2025 15:44 Ответить
Про конфискацию средств речь тоже не идёт. Его хоть уволят то? Или будет дома сидеть и зарплату получать?
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28.05.2025 13:41 Ответить
..суворо как всегда.. хоть бы деньги конфисковали.. Он теперьбудет консультантом по телепортации подрабатывать..
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28.05.2025 13:58 Ответить
Отстегнул половину что заработал в обход общака и живи дальше спокойно и даже не мобилизуют так как поднадзорный.
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28.05.2025 13:58 Ответить
з іспитовим терміном - сидіти не буде.
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28.05.2025 14:12 Ответить
Вміє державна система своїх берегти, це знущання з тих хто втрачає своє здоровя та життя на фронті, але нічого нового,все як завжди.У гнилій системі можливі лише подібні рішення.
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28.05.2025 15:02 Ответить
 
 