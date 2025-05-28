Переправляв ухилянтів через кордон: на Закарпатті прикордонника засудили до 5 років, - ДБР. ФОТО

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав інспектора прикордонної служби винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Він особисто зустрічав ухилянтів на залізничній станції, перевозив їх у власному авто до прикордонної зони, після чого переодягався у камуфляж і супроводжував до кордону в напрямку Словаччини.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища). Вирок суду вже набрав законної сили.

Його засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обіцяв переправити через кордон за $18 200: у Львові затримано псевдополіцейського, - ДПСУ. ФОТО