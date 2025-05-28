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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляв ухилянтів через кордон: на Закарпатті прикордонника засудили до 5 років, - ДБР. ФОТО

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав інспектора прикордонної служби винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Прикордонник отримав 5 років умовно за незаконне переправлення чоловіків

Як зазначається, у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Він особисто зустрічав ухилянтів на залізничній станції, перевозив їх у власному авто до прикордонної зони, після чого переодягався у камуфляж і супроводжував до кордону в напрямку Словаччини.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища). Вирок суду вже набрав законної сили.

Його засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

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Автор: 

прикордонники (1105) ДБР (3538) ухилянти (983) Закарпатська область (2070)


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з іспитовим терміном - а які їспити потрібно здавати протягом терміну?
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28.05.2025 13:34 Відповісти
Вивезти чоловіків і не попастися
І вивчити табличку ділення, а не жерти самому...тобто не забувати керівництво
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28.05.2025 15:44 Відповісти
Про конфискацию средств речь тоже не идёт. Его хоть уволят то? Или будет дома сидеть и зарплату получать?
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28.05.2025 13:41 Відповісти
..суворо как всегда.. хоть бы деньги конфисковали.. Он теперьбудет консультантом по телепортации подрабатывать..
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28.05.2025 13:58 Відповісти
Отстегнул половину что заработал в обход общака и живи дальше спокойно и даже не мобилизуют так как поднадзорный.
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28.05.2025 13:58 Відповісти
з іспитовим терміном - сидіти не буде.
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28.05.2025 14:12 Відповісти
Вміє державна система своїх берегти, це знущання з тих хто втрачає своє здоровя та життя на фронті, але нічого нового,все як завжди.У гнилій системі можливі лише подібні рішення.
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28.05.2025 15:02 Відповісти
 
 