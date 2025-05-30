21-летняя львовянка вербовала харьковчанок для сексуальной эксплуатации за границей, - прокуратура. ФОТО

Во Львове правоохранители задержали 21-летнюю девушку, которая организовывала вывоз украинок за границу для сексуального рабства.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, жительница Львова подыскивала украинок, готовых выехать за границу. В фокусе - молодые женщины, которые переживали сложные жизненные обстоятельства.

Подозреваемая убеждала их в "выгодных условиях" трудоустройства в Германии, на самом деле готовя к сексуальной эксплуатации.

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Так, женщина вышла на трех харьковчанок 33, 25 и 24 лет. Общение проходило по телефону.

Фигурантка убедила потерпевших уехать в Берлин на "работу". Все три женщины находились в уязвимом состоянии и не до конца осознавали, что их ждет, отметили в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что вовремя узнали о "схеме" и поэтому смогли предотвратить вывоз харьковчанок за границу.

21-летнюю женщину задержали во Львове по месту жительства и взяли ее под стражу.

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Ее подозревают в вербовке людей, совершенного с использованием уязвимого состояния человека, с целью сексуальной эксплуатации и по предварительному сговору группой людей, в том числе повторно - ч. 2 ст. 149 Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас устанавливают других причастных к совершению указанного преступления.