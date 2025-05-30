21-летняя львовянка вербовала харьковчанок для сексуальной эксплуатации за границей, - прокуратура. ФОТО
Во Львове правоохранители задержали 21-летнюю девушку, которая организовывала вывоз украинок за границу для сексуального рабства.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, жительница Львова подыскивала украинок, готовых выехать за границу. В фокусе - молодые женщины, которые переживали сложные жизненные обстоятельства.
Подозреваемая убеждала их в "выгодных условиях" трудоустройства в Германии, на самом деле готовя к сексуальной эксплуатации.
Так, женщина вышла на трех харьковчанок 33, 25 и 24 лет. Общение проходило по телефону.
Фигурантка убедила потерпевших уехать в Берлин на "работу". Все три женщины находились в уязвимом состоянии и не до конца осознавали, что их ждет, отметили в прокуратуре.
Правоохранители отмечают, что вовремя узнали о "схеме" и поэтому смогли предотвратить вывоз харьковчанок за границу.
21-летнюю женщину задержали во Львове по месту жительства и взяли ее под стражу.
Ее подозревают в вербовке людей, совершенного с использованием уязвимого состояния человека, с целью сексуальной эксплуатации и по предварительному сговору группой людей, в том числе повторно - ч. 2 ст. 149 Уголовного Кодекса Украины.
Сейчас устанавливают других причастных к совершению указанного преступления.
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що, шпаргалки з камасутри не зробили чи як?
якщо працюватимеш в борделі то явно ж що не прибиральницею, ага.
пані мають мед страховкі відпустку пенсію і добряче наповнюють бюджет Хєрманії.
А Україні декілька мільярдів на зброю непотрібні бо ці гроші ідуть на палаци мусорам.
Це всім відомо кому саме наші дівчата сплачують 50% від доходів.
за що хлопці воюють невже за це