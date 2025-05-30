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21-летняя львовянка вербовала харьковчанок для сексуальной эксплуатации за границей, - прокуратура. ФОТО

Во Львове правоохранители задержали 21-летнюю девушку, которая организовывала вывоз украинок за границу для сексуального рабства.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, жительница Львова подыскивала украинок, готовых выехать за границу. В фокусе - молодые женщины, которые переживали сложные жизненные обстоятельства.

Подозреваемая убеждала их в "выгодных условиях" трудоустройства в Германии, на самом деле готовя к сексуальной эксплуатации.

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Львов'янка хотіла завербувати українок для секс-рабства у Берліні

Так, женщина вышла на трех харьковчанок 33, 25 и 24 лет. Общение проходило по телефону.

Фигурантка убедила потерпевших уехать в Берлин на "работу". Все три женщины находились в уязвимом состоянии и не до конца осознавали, что их ждет, отметили в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что вовремя узнали о "схеме" и поэтому смогли предотвратить вывоз харьковчанок за границу.

21-летнюю женщину задержали во Львове по месту жительства и взяли ее под стражу.

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Ее подозревают в вербовке людей, совершенного с использованием уязвимого состояния человека, с целью сексуальной эксплуатации и по предварительному сговору группой людей, в том числе повторно - ч. 2 ст. 149 Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас устанавливают других причастных к совершению указанного преступления.

Автор: 

Львов (4598) рабство (141) секс (358)


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до кінця не розуміли до чого їх готують?
що, шпаргалки з камасутри не зробили чи як?
якщо працюватимеш в борделі то явно ж що не прибиральницею, ага.
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30.05.2025 18:07 Ответить
В Німеччині це легально
пані мають мед страховкі відпустку пенсію і добряче наповнюють бюджет Хєрманії.
А Україні декілька мільярдів на зброю непотрібні бо ці гроші ідуть на палаци мусорам.
Це всім відомо кому саме наші дівчата сплачують 50% від доходів.
за що хлопці воюють невже за це
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30.05.2025 18:19 Ответить
Схід і Захід разом!
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30.05.2025 18:24 Ответить
Ничто так не объединяет как торговля вареником 🤗
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30.05.2025 18:26 Ответить
хай їдуть - такі страшні шльондри Україні не портібні
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30.05.2025 18:27 Ответить
А вони думали, що їдуть програмістами та дизайнерами працювати. Не смішіть.
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30.05.2025 18:35 Ответить
Вразливий стан і скрутне становище, це коли є гроші 💰 на татуювання, а на продукти харчування немає.
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30.05.2025 18:43 Ответить
 
 