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Новини Фото Сексуальна експлуатація
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21-річна львів’янка вербувала харків’янок для сексуальної експлуатації за кордоном, - прокуратура. ФОТО

У Львові правоохоронці затримали 21-річну дівчину, яка організовувала вивіз українок за кордон для сексуального рабства. 

Про це повідомили у прокуратурі Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканка Львова підшукувала українок, готових виїхати за кордон. У фокусі — молоді жінки, які переживали складні життєві обставини.

Підозрювана переконувала їх у "вигідних умовах" працевлаштування в Німеччині, насправді готуючи до сексуальної експлуатації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вербували жінок для сексуальної експлуатації: викрито злочинну групу з 11 осіб. ФОТОрепортаж

Львів'янка хотіла завербувати українок для секс-рабства у Берліні

Так, жінка вийшла на трьох харківʼянок 33, 25 та 24 років. Спілкування проходило телефоном.

Фігурантка переконала потерпілих виїхати до Берліна на "роботу". Всі три жінки перебували в уразливому стані й не до кінця усвідомлювали, що їх чекає, зауважили у прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що вчасно дізналися про "схему" і тому змогли запобігти вивезенню харківʼянок за кордон.

21-річну жінку затримали у Львові за місцем її проживання та взяли її під варту.

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Її підозрюють у вербуванні людей, вчиненого з використанням уразливого стану людини, з метою сексуальної експлуатації та за попередньою змовою групою людей, у тому числі повторно — ч. 2 ст. 149 Кримінального Кодексу України.

Зараз встановлюють інших причетних до вчинення вказаного злочину.

Автор: 

Львів (3089) рабство (68) секс (114)


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Топ коментарі
+6
Схід і Захід разом!
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30.05.2025 18:24
+5
А вони думали, що їдуть програмістами та дизайнерами працювати. Не смішіть.
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30.05.2025 18:35
+5
Вразливий стан і скрутне становище, це коли є гроші 💰 на татуювання, а на продукти харчування немає.
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30.05.2025 18:43
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до кінця не розуміли до чого їх готують?
що, шпаргалки з камасутри не зробили чи як?
якщо працюватимеш в борделі то явно ж що не прибиральницею, ага.
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30.05.2025 18:07 Відповісти
В Німеччині це легально
пані мають мед страховкі відпустку пенсію і добряче наповнюють бюджет Хєрманії.
А Україні декілька мільярдів на зброю непотрібні бо ці гроші ідуть на палаци мусорам.
Це всім відомо кому саме наші дівчата сплачують 50% від доходів.
за що хлопці воюють невже за це
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30.05.2025 18:19 Відповісти
Схід і Захід разом!
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30.05.2025 18:24 Відповісти
Ничто так не объединяет как торговля вареником 🤗
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30.05.2025 18:26 Відповісти
хай їдуть - такі страшні шльондри Україні не портібні
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30.05.2025 18:27 Відповісти
А вони думали, що їдуть програмістами та дизайнерами працювати. Не смішіть.
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30.05.2025 18:35 Відповісти
Вразливий стан і скрутне становище, це коли є гроші 💰 на татуювання, а на продукти харчування немає.
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30.05.2025 18:43 Відповісти
ЛЬВІВ'ЯНКОЮ вона стала після 2022 року коли втікла із східних областей?
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30.05.2025 19:04 Відповісти
А що ?Нормально)Тим більше частині з них не звикати)))
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30.05.2025 19:16 Відповісти
мало що не звикати, на підвищення йшли
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30.05.2025 20:15 Відповісти
На примусові роботи в Німеччину,прям в рабство, всім ж відомо дикі звичаї цієї країни 3го світу🤣
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30.05.2025 19:39 Відповісти
Вона можливо їх рятувала. Краще нехай "покохають" за гроші, ніж прийде якийсь бурят і трахне задарма.
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30.05.2025 20:13 Відповісти
 
 