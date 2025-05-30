21-річна львів’янка вербувала харків’янок для сексуальної експлуатації за кордоном, - прокуратура. ФОТО
У Львові правоохоронці затримали 21-річну дівчину, яка організовувала вивіз українок за кордон для сексуального рабства.
Про це повідомили у прокуратурі Харківщини, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, мешканка Львова підшукувала українок, готових виїхати за кордон. У фокусі — молоді жінки, які переживали складні життєві обставини.
Підозрювана переконувала їх у "вигідних умовах" працевлаштування в Німеччині, насправді готуючи до сексуальної експлуатації.
Так, жінка вийшла на трьох харківʼянок 33, 25 та 24 років. Спілкування проходило телефоном.
Фігурантка переконала потерпілих виїхати до Берліна на "роботу". Всі три жінки перебували в уразливому стані й не до кінця усвідомлювали, що їх чекає, зауважили у прокуратурі.
Правоохоронці зазначають, що вчасно дізналися про "схему" і тому змогли запобігти вивезенню харківʼянок за кордон.
21-річну жінку затримали у Львові за місцем її проживання та взяли її під варту.
Її підозрюють у вербуванні людей, вчиненого з використанням уразливого стану людини, з метою сексуальної експлуатації та за попередньою змовою групою людей, у тому числі повторно — ч. 2 ст. 149 Кримінального Кодексу України.
Зараз встановлюють інших причетних до вчинення вказаного злочину.
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що, шпаргалки з камасутри не зробили чи як?
якщо працюватимеш в борделі то явно ж що не прибиральницею, ага.
пані мають мед страховкі відпустку пенсію і добряче наповнюють бюджет Хєрманії.
А Україні декілька мільярдів на зброю непотрібні бо ці гроші ідуть на палаци мусорам.
Це всім відомо кому саме наші дівчата сплачують 50% від доходів.
за що хлопці воюють невже за це