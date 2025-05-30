21-річна львів’янка вербувала харків’янок для сексуальної експлуатації за кордоном, - прокуратура. ФОТО

У Львові правоохоронці затримали 21-річну дівчину, яка організовувала вивіз українок за кордон для сексуального рабства.

Про це повідомили у прокуратурі Харківщини, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, мешканка Львова підшукувала українок, готових виїхати за кордон. У фокусі — молоді жінки, які переживали складні життєві обставини.

Підозрювана переконувала їх у "вигідних умовах" працевлаштування в Німеччині, насправді готуючи до сексуальної експлуатації.

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Так, жінка вийшла на трьох харківʼянок 33, 25 та 24 років. Спілкування проходило телефоном.

Фігурантка переконала потерпілих виїхати до Берліна на "роботу". Всі три жінки перебували в уразливому стані й не до кінця усвідомлювали, що їх чекає, зауважили у прокуратурі.

Правоохоронці зазначають, що вчасно дізналися про "схему" і тому змогли запобігти вивезенню харківʼянок за кордон.

21-річну жінку затримали у Львові за місцем її проживання та взяли її під варту.

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Її підозрюють у вербуванні людей, вчиненого з використанням уразливого стану людини, з метою сексуальної експлуатації та за попередньою змовою групою людей, у тому числі повторно — ч. 2 ст. 149 Кримінального Кодексу України.

Зараз встановлюють інших причетних до вчинення вказаного злочину.