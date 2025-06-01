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Войска РФ нанесли удар "шахедами" по Кировоградской области: повреждены дома. ФОТО
Сегодня, 1 июня 2025 года, Кировоградщина находилась под очередной атакой вражеских дронов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в одной из громад Голованевского района повреждены 16 частных домовладений. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.
Прошло без пострадавших.
Прилегающая территория обследуется специалистами.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий01.06.2025 09:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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