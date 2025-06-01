Войска РФ нанесли удар "шахедами" по Кировоградской области: повреждены дома. ФОТО

Сегодня, 1 июня 2025 года, Кировоградщина находилась под очередной атакой вражеских дронов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в одной из громад Голованевского района повреждены 16 частных домовладений. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.

Прошло без пострадавших.

Прилегающая территория обследуется специалистами.

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