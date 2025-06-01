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Новини Фото Обстріли Кіровоградщини
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Війська РФ ударили "шахедами" по Кіровоградщині: пошкоджено будинки. ФОТО

Сьогодні, 1 червня 2025 року, Кіровоградщина перебувала під черговою атакою ворожих дронів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в одній з громад Голованівського району пошкоджено 16 приватних домоволодінь. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани.

Минулося без постраждалих.

Прилегла територія обстежується фахівцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Світловодську: повністю зруйновані 4 будівлі, постраждала школа й бібліотека. ФОТО

кіровоградщина після обстрілу

Автор: 

Шахед (1141) Кіровоградська область (580) Голованівський район (1) Голованівськ (1)


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Сволота московська! Гадить Україні, поки зеленський із шоблою, до переговорів готуються!
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01.06.2025 09:05 Відповісти
 
 