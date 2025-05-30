Удар по Світловодську: повністю зруйновані 4 будівлі, постраждала школа й бібліотека. ФОТО

У Світловодську тривають відновлювальні роботи після ворожої атаки та обстеження пошкодженого майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За уточненими даними, повністю зруйновані чотири будівлі, ще 14 - мають серйозні пошкодження.

Серед найбільш постраждалих об’єктів - місцева школа, де необхідно замінити близько 150 вікон і понад 10 дверей. Руйнувань зазнала також міська бібліотека.

За останню добу до штабу надійшло 243 звернення від мешканців щодо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків. Уже обстежили 189 об’єктів, визначивши попередні обсяги збитків. Сьогодні, 30 травня, комісія планує дообстежити ще 54 адреси.

Нагадаємо, 28 травня близько другої години у Світловодську пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами та балістичними ракетами. Під ударом опинилось промислове підприємство, 76 приватних та багатоповерхівка.

Двоє людей зазнали травм легкого ступеня тяжкості.

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