Три людини поранені внаслідок атаки окупантів на середмістя Семенівки на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 травня, росіяни скинули вибухівку з безпілотника в середмісті Семенівки в Чернігівській області.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, скидання вибухівки відбулося біля магазину, унаслідок чого поранені троє цивільних: 61-річний чоловік і двоє жінок 56 і 67 років. Їх ушпиталили.

Сьогодні зранку місто перебувало під атакою FPV-дронів. Також росіяни обстріляли й інші населені пункти громади - пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних.

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За минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах: Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи.



У селі на Сновщині внаслідок обстрілу зайнялися будинки.

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