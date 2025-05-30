Три людини поранені внаслідок атаки окупантів на середмістя Семенівки на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 травня, росіяни скинули вибухівку з безпілотника в середмісті Семенівки в Чернігівській області.
Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, скидання вибухівки відбулося біля магазину, унаслідок чого поранені троє цивільних: 61-річний чоловік і двоє жінок 56 і 67 років. Їх ушпиталили.
Сьогодні зранку місто перебувало під атакою FPV-дронів. Також росіяни обстріляли й інші населені пункти громади - пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних.
За минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах: Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи.
У селі на Сновщині внаслідок обстрілу зайнялися будинки.
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