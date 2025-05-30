Три человека ранены в результате атаки оккупантов на центр Семеновки на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 мая, россияне сбросили взрывчатку с беспилотника в центре города Семеновки в Черниговской области.
Об этом рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сброс взрывчатки произошел возле магазина, в результате чего ранены трое гражданских: 61-летний мужчина и две женщины 56 и 67 лет. Их госпитализировали.
Сегодня утром город находился под атакой FPV-дронов. Также россияне обстреляли и другие населенные пункты громады - повреждено здание школы, ангары агропредприятия и машины гражданских.
За минувшие сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных громадах: Семеновской, Новгород-Северской и Сновской. Били дронами, артиллерией, запускали КАБы.
В селе на Сновщине в результате обстрела загорелись дома.
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