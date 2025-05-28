Ворог вночі атакував Світловодськ, пошкоджено підприємство, троє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські загарбники вночі атакували Світловодськ на Кіровоградщині. Близько другої години у місті пролунали потужні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андій Райкович.
У Світловодську атаковане одне з промислових підприємств. Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих.
Також пошкоджено 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок.
На місці працюють усі відповідні служби.
Оновлення
"Двоє людей зазнали травми легкого ступеня тяжкості, від госпіталізації відмовилися і після огляду їх відпустили додому. Ще один постраждалий знаходиться в стані середньої тяжкості в лікарні під наглядом медиків", - розповів головний лікар Світловодської центральної міської лікарні Сергій Савич.
За словами Райковича, внаслідок атаки наразі понад 1400 абонентів у місті без електропостачання.
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