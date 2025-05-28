РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12419 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Кировоградщины
2 948 8

Враг ночью атаковал Светловодск, повреждено предприятие, трое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Светловодск был атакован шахедами и баллистикой

Российские захватчики ночью атаковали Светловодск на Кировоградщине. Около двух часов в городе прогремели мощные взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на сейчас известно о трех травмированных.

Также повреждены 76 частных и один 9-этажный жилой дом.

На месте работают все соответствующие службы.

Обновление

"Два человека получили травмы легкой степени тяжести, от госпитализации отказались и после осмотра их отпустили домой. Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести в больнице под наблюдением медиков", - рассказал главный врач Светловодской центральной городской больницы Сергей Савич.

По словам Райковича, вследствие атаки сейчас более 1400 абонентов в городе без электроснабжения.

Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську
Наслідки удару по Світловодську

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью атаковали села на Харьковщине, восемь пострадавших, в том числе один ребенок

Автор: 

обстрел (27672) Кировоградская область (640) Александрийский район (2) Светловодск (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.05.2025 07:04 Ответить
В мене для них нове прізвисько - ОРКОСВИНІ!
показать весь комментарий
28.05.2025 07:44 Ответить
СВИНЯ, якщо зрівнювати з кацапом - це високоінтелектуальна тварина, чистоплотна, не пьє горілку, з повагою відноситься до свого хозяїна. Правна, бувають свині - бешкетники, які не від зла ******* подуркувати, повалятись іноді в калюжі для сміху. А кацап - тупе створіння. Кацапа зачинають по пьянкі, коли дівчину має все село по чергі, ось і вихолдять з нах дебіли. Тим паче кацапа народжують стоячи, воно випадає, вдаряється тімячком об підлогу, так на світ появляеться черговий безмозглий орк. І всі ці тупорилі ідіоти називаються кацапами.
показать весь комментарий
28.05.2025 08:09 Ответить
Кацапів не народжують. Вони з'являються в результаті помЙОтов
показать весь комментарий
28.05.2025 08:19 Ответить
Шановний, на мою думку з чистоплотністю свиней ви трохи перебільшили, бо там, де побували кацапи, брудно як у неприбраному свинарнику!
показать весь комментарий
28.05.2025 08:41 Ответить
Москалям не подобається договір про копалини між Україною та США
Попереджають що з літієм будуть проблеми
показать весь комментарий
28.05.2025 09:08 Ответить
У кого будуть проблеми з літієм?
показать весь комментарий
28.05.2025 10:12 Ответить
 
 