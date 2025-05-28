Враг ночью атаковал Светловодск, повреждено предприятие, трое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью атаковали Светловодск на Кировоградщине. Около двух часов в городе прогремели мощные взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

В Светловодске атаковано одно из промышленных предприятий. Пожар уже локализован. По состоянию на сейчас известно о трех травмированных.

Также повреждены 76 частных и один 9-этажный жилой дом.

На месте работают все соответствующие службы.

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"Два человека получили травмы легкой степени тяжести, от госпитализации отказались и после осмотра их отпустили домой. Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести в больнице под наблюдением медиков", - рассказал главный врач Светловодской центральной городской больницы Сергей Савич.

По словам Райковича, вследствие атаки сейчас более 1400 абонентов в городе без электроснабжения.













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