Рашисти вночі атакували села на Харківщині, восьмеро постраждалих, зокрема одна дитина
У ніч проти 28 травня російські загарбники атакували безпілотниками Харківській та Чугуївський райони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Васищеве внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також 4-річна дівчинка, яка дістала гостру реакцію на стрес.
У Чугуївському районі під ворожою атакою перебувало село Есхар. Внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.
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