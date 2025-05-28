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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти вночі атакували села на Харківщині, восьмеро постраждалих, зокрема одна дитина

Шахеди атакували Харківщину

У ніч проти 28 травня російські загарбники атакували безпілотниками Харківській та Чугуївський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Васищеве внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки. А також 4-річна дівчинка, яка дістала гостру реакцію на стрес.

У Чугуївському районі під ворожою атакою перебувало село Есхар. Внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

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Автор: 

безпілотник (4293) обстріл (28993) Харківська область (1026) Харківський район (316) Чугуївський район (128) Васищеве (1) Есхар (1)


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