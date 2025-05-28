Рашисты ночью атаковали села в Харьковской области, восемь пострадавших, в том числе один ребенок

В ночь на 28 мая российские захватчики атаковали беспилотниками Харьковской и Чугуевский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В селе Васищево вследствие обстрела пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины. А также 4-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс.

В Чугуевском районе под вражеской атакой находилось село Эсхар. Вследствие обстрела пострадали 63-летний и 80-летний мужчины, и 63-летняя и 71-летняя женщины.

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