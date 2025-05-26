Россияне атаковали пригород Харькова и Купянский район: двое пострадавших, в результате попадания по предприятию вспыхнул масштабный пожар. ФОТОрепортаж

Российские войска в ночь на 26 мая совершили серию ударов БПЛА по пригороду Харькова, утром атаковали из авиации Купְянский район, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре передает Цензор.НЕТ.

Так, ориентировочно с 00:30 до 1:30 вражеские ударные беспилотники попали по частному предприятию в с. Васищево Харьковского района.

В результате вражеской атаки разрушены и повреждены помещения и здания. Вспыхнул масштабный пожар.

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Предварительно установлено, что атака была нанесена по меньшей мере тринадцатью БпЛА "Герань-2".

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Кроме того, по данным прокуратуры, около 8:45 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по с. Мирное Купянского района. Повреждены дома и хозяйственные помещения.

Сообщается, что 83-летняя женщина и мужчина 63 лет испытали острую реакцию на стресс.

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