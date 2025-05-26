РФ впервые ударила по Харькову FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ, - Терехов

В течение недели российские захватчики семь раз обстреляли Харьков. Общая продолжительность сигналов воздушной тревоги составляет более 57 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий", - говорится в сообщении.

Он отметил, впервые за все время полномасштабного вторжения враг применил по Харькову FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ

"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города.

Пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших", - добавил Терехов.

В результате российских атак пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.

"Относительно воздушных тревог: в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе - 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области", - рассказал Терехов.

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