РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11567 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харькова
1 722 6

РФ впервые ударила по Харькову FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ, - Терехов

Последствия массированного удара по Харькову

В течение недели российские захватчики семь раз обстреляли Харьков. Общая продолжительность сигналов воздушной тревоги составляет более 57 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий", - говорится в сообщении.

Он отметил, впервые за все время полномасштабного вторжения враг применил по Харькову FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ

"Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне города.

Пострадали 11 человек, среди них - ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Но, к счастью, обошлось без погибших", - добавил Терехов.

В результате российских атак пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.

"Относительно воздушных тревог: в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе - 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области", - рассказал Терехов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Харьков ракетой, двое пострадавших

Обстрелы Харькова

Автор: 

обстрел (27626) Харьков (7546) Терехов Игорь (257) Харьковская область (1003) Харьковский район (312)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тєрєхов так любив расєю, як "сваю мать радную"....а тут мать сере на голову щодня...
показать весь комментарий
26.05.2025 14:14 Ответить
Тєрєхов у Харкові.
Він під обстрілами разом з харківцями.
Так що помовч.
показать весь комментарий
26.05.2025 14:21 Ответить
Харків'янами.
показать весь комментарий
26.05.2025 14:31 Ответить
Так, але все одно разом. Наліт шахедів дуже швидко привива патріотизм та ненавить до всього узького
показать весь комментарий
26.05.2025 14:33 Ответить
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyuOPahMGNAxUWJhAIHeC7B00QFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Ftimes.kharkiv.ua%2F2022%2F12%2F17%2Fharkivtsi-a-ne-harkovchane-j-navit-ne-harkiv-yani%2F&usg=AOvVaw1f-lYUc9lE6oS0tv8ZprfA&opi=89978449 Харківці, а не «харьковчане» й навіть не харків'яни



times.kharkiv.ua

https://times.kharkiv.ua › 2022/12/17 › harkivtsi-a-ne-h...

показать весь комментарий
26.05.2025 14:33 Ответить
Тепер буде що і з Херсном, будуть полювати з кожним велосепедистом
показать весь комментарий
26.05.2025 14:33 Ответить
 
 