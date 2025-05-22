РУС
Рашисты атаковали Харьков ракетой, двое пострадавших

Россияне атаковали Харьков

В ночь на 22 мая российские захватчики ракетой ударили по Холодногорскому району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате атаки повреждены восемь частных домов. У двух человек - острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне били по Никопольщине из артиллерии и БпЛА: повреждены дома, админздание, инфраструктура, газопроводы и ЛЭП. ФОТОрепортаж

обстрел (29176) Харьков (7733) Харьковская область (1505) Харьковский район (526)
