Рашисты атаковали Харьков ракетой, двое пострадавших
В ночь на 22 мая российские захватчики ракетой ударили по Холодногорскому району Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
В результате атаки повреждены восемь частных домов. У двух человек - острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается.
