Рашисты атаковали Харьков ракетой, двое пострадавших

В ночь на 22 мая российские захватчики ракетой ударили по Холодногорскому району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате атаки повреждены восемь частных домов. У двух человек - острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается.

