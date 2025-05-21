Россияне обстреляли Никопольский район из артиллерии и БПЛА: повреждены дома, административные здания, инфраструктура, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 21 мая российская армия наносила удары по Никопольскому району Днепропетровской области, вследствие чего есть разрушения.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Червоногригорьевской и Покровской громадах. Терроризировали их артиллерией и БпЛА.
Сообщается, что люди не пострадали, впрочем, агрессор нанес ущерб.
Из-за российских атак в течение дня повреждены админздание, инфраструктура, три многоквартирных и 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Повреждены несколько авто, газопроводы и линии электропередач.
