Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, інфраструктуру, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 21 травня росій армія завдавала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Тероризували їх артилерією й БпЛА.
Повідомляється, що люди не постраждали, утім, агресор завдав збитків.
Через російські атаки протягом дня пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, три багатоквартирні та 6 приватних будинків, 2 господарські споруди. Понівечені кілька авто, газогони і лінії електропередач.
