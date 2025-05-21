УКР
Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, інфраструктуру, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 21 травня росій армія завдавала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти гатили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Тероризували їх артилерією й БпЛА.

Повідомляється, що люди не постраждали, утім, агресор завдав збитків.

Через російські атаки протягом дня пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, три багатоквартирні та 6 приватних будинків, 2 господарські споруди. Понівечені кілька авто, газогони і лінії електропередач.

Обстріли Нікопольщини 21 травня

Обстріли Нікопольщини 21 травня
Обстріли Нікопольщини 21 травня
Обстріли Нікопольщини 21 травня
Обстріли Нікопольщини 21 травня
Обстріли Нікопольщини 21 травня

