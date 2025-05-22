Рашисти атакували Харків ракетою, двоє постраждалих

У ніч проти 22 травня російські загарбники ракетою ударили по Холодногірському району Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей - гостра реакція на стрес, медична допомога надається.

