Рашисти атакували Харків ракетою, двоє постраждалих

Росіяни атакували Харків

У ніч проти 22 травня російські загарбники ракетою ударили по Холодногірському району Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей - гостра реакція на стрес, медична допомога надається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, інфраструктуру, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

