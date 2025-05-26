РФ вперше вдарила по Харкову FPV-дроном із бойовою частиною на базі РПГ, - Терехов
Протягом тижня російські загарбники сім разів обстріляли Харків. Загальна тривалість сигналів повітряної тривоги становить понад 57 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. Загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, вперше за весь час повномасштабного вторгнення ворог застосував по Харкову FPV-дрон із бойовою частиною на базі РПГ
"Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста.
Постраждали 11 осіб, серед них - дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Та, на щастя, обійшлося без загиблих", - додав Терехов.
Внаслідок російських атак постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.
"Щодо повітряних тривог: у Харківській області минулого тижня пролунало 51 попередження про повітряну загрозу, у самому місті - 39. Загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% меншою, ніж по області", - розповів Терехов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він під обстрілами разом з харківцями.
Так що помовч.
times.kharkiv.ua
https://times.kharkiv.ua › 2022/12/17 › harkivtsi-a-ne-h...