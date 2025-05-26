Харьков и пригород атаковали российские БПЛА, - ОВА
В ночь на 26 мая Харьков и пригород находятся под атакой российских беспилотников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"Харьков и пригород под атакой вражеских БПЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - отметил он.
Угроза сохраняется.
Напомним, вечером 25 мая россияне запустили по Украине "шахеды".
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показать весь комментарий26.05.2025 01:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Neo Matrix
показать весь комментарий26.05.2025 01:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Alexei Alex
показать весь комментарий26.05.2025 09:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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