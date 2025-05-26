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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков и пригород атаковали российские БПЛА, - ОВА

шахеди

В ночь на 26 мая Харьков и пригород находятся под атакой российских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Харьков и пригород под атакой вражеских БПЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - отметил он.

Угроза сохраняется.

Напомним, вечером 25 мая россияне запустили по Украине "шахеды".

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Автор: 

беспилотник (3727) Харьков (7549) Шахед (1127) Харьковская область (1018) Харьковский район (316) война в Украине (4510)


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Смерть кацапам!
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26.05.2025 01:36 Ответить
https://t.me/robert_magyar/1100
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26.05.2025 01:45 Ответить
Синєгубов - ще той му...к. і тєрєх. Щойно воно каже, що по Харкову давно не прилітало, починаютьс прильоти
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26.05.2025 09:00 Ответить
 
 