Харьков и пригород атаковали российские БПЛА, - ОВА

В ночь на 26 мая Харьков и пригород находятся под атакой российских беспилотников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Харьков и пригород под атакой вражеских БПЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - отметил он.

Угроза сохраняется.

Напомним, вечером 25 мая россияне запустили по Украине "шахеды".

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