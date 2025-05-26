Харків та передмістя атакують російскі БпЛА, - ОВА

В ніч на 26 травня Харків та передмістя перебувають під атакою російських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - зазначив він.

Загроза зберігається.

Нагадаємо, ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "шахеди".

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