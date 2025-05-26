Харків та передмістя атакують російскі БпЛА, - ОВА
В ніч на 26 травня Харків та передмістя перебувають під атакою російських безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - зазначив він.
Загроза зберігається.
Нагадаємо, ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "шахеди".
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показати весь коментар26.05.2025 01:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Neo Matrix
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Alexei Alex
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