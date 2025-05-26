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Новини Атака безпілотників на Харків
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Харків та передмістя атакують російскі БпЛА, - ОВА

шахеди

В ніч на 26 травня Харків та передмістя перебувають під атакою російських безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - зазначив він.

Загроза зберігається.

Нагадаємо, ввечері 25 травня росіяни запустили по Україні "шахеди".

Читайте: Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження. У Козачій Лопані загинула жінка. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4293) Харків (5665) Шахед (1128) Харківська область (1026) Харківський район (316) війна в Україні (4546)


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Смерть кацапам!
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26.05.2025 01:36 Відповісти
https://t.me/robert_magyar/1100
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26.05.2025 01:45 Відповісти
Синєгубов - ще той му...к. і тєрєх. Щойно воно каже, що по Харкову давно не прилітало, починаютьс прильоти
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26.05.2025 09:00 Відповісти
 
 