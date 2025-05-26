Росіяни атакували передмістя Харкова та Куп’янщину: двоє постраждалих, унаслідок влучання по підприємству спалахнула масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Російські війська в ніч на 26 травня здійснили серію ударів БпЛА по передмістю Харкова, вранці атакували з авіації Купְ’янський район, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Харківської обласній прокуратурі передає Цензор.НЕТ.

Так, орієнтовно з 00:30 до 1:30 ворожі ударні безпілотники влучили по приватному підприємству у с. Васищеве Харківського району.

Унаслідок ворожої атаки зруйновано та пошкоджено приміщення й будівлі. Спалахнула масштабна пожежа.

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Попередньо встановлено, що атака була завдана щонайменше тринадцятьма БпЛА "Герань-2".

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Крім того, за даними прокуратури, близько 8:45 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по с. Мирне Купʼянського району. Пошкоджено будинки та господарські приміщення.

Повідомляється, що 83-річна жінка та чоловік 63 років зазнали гострої реакції на стрес.

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