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Новости Фото Обстрелы Кировоградщины
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Удар по Светловодску: полностью разрушены 4 здания, пострадали школа и библиотека. ФОТО

В Светловодске продолжаются восстановительные работы после вражеской атаки и обследование поврежденного имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По уточненным данным, полностью разрушены четыре здания, еще 14 - имеют серьезные повреждения. 

Среди наиболее пострадавших объектов - местная школа, где необходимо заменить около 150 окон и более 10 дверей. Разрушениям подверглась также городская библиотека.

За последние сутки в штаб поступило 243 обращения от жителей о повреждении частных и многоквартирных домов. Уже обследовали 189 объектов, определив предварительные объемы ущерба. Сегодня, 30 мая, комиссия планирует дообследовать еще 54 адреса.

Напомним, 28 мая около двух часов в Светловодске прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказалось промышленное предприятие, 76 частных и многоэтажка.

Два человека получили травмы легкой степени тяжести.

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Светловодск - последствия ракетного удара
Светловодск - последствия ракетного удара
Светловодск - последствия ракетного удара

Автор: 

обстрел (27699) Кировоградская область (640) Александрийский район (3) Светловодск (1)


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