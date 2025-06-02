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Заявил о готовности уехать в Россию и не воевать против "братьев": в Закарпатье разоблачен депутат, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ сообщила о подозрении депутату одного из поселковых советов Береговского района Закарпатской области, публично оправдывавшего вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ разоблачила депутата в Закарпатье
СБУ разоблачила депутата в Закарпатье

Как выяснили киберспециалисты, в соцсетях этот депутат поддерживал преступные действия Путина и активно распространял кремлевские нарративы о "мирных переговорах" в Украине.

В одном из своих сообщений он заявил, что в случае мобилизации не будет воевать против "братьев" и даже готов уехать в Россию.

На основании собранных доказательств депутату объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оправдывали войну РФ в Украине: на Закарпатье разоблачены два местных жителя, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20002) Закарпатская область (2606) война в Украине (4597)


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Топ комментарии
+10
Знову Орбан з Сіярто будуть воняти про утиски прав угорської меншини Закарпаття та переслідування її представників...
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02.06.2025 12:12
+4
Падонок
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02.06.2025 12:09
+4
коли таке почуєш на сході, то можне не здивуватися, але тут ..
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02.06.2025 12:12
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Падонок
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02.06.2025 12:09 Ответить
коли таке почуєш на сході, то можне не здивуватися, але тут ..
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02.06.2025 12:12 Ответить
ти не зрозумів: в берегівському районі всі місцеві депутати - суціль мад'яри...
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02.06.2025 12:13 Ответить
Знову Орбан з Сіярто будуть воняти про утиски прав угорської меншини Закарпаття та переслідування її представників...
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02.06.2025 12:12 Ответить
Та ні, це з балогівців. Я не думаю, що угорці вважають русню якимись братами.
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02.06.2025 12:18 Ответить
Думаєш на трієчку, вибач. Там на всю катушку працює орбанівська агітація.
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02.06.2025 12:32 Ответить
І що, орбанівська агітація визначила, що угорці і русня - брати? Вони навіть в різних мовних групах знаходяться. Німці під час другої світової ні їх, ні японців братами мабуть також не називали, хоча й були союзниками.
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02.06.2025 12:41 Ответить
німці в 2WW - не показник.
Такі ж самі фашисти, як і касапура нині (та й тоді - також).
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02.06.2025 12:45 Ответить
Такі ж самі фашисти, але ніхто не братався з іншими мовними групами. З австрійцями браталися.

Так що цей депутат - або якась забута на Закарпатті русня, або войовничий русин, або звичайний риг-балогівець, якому головне - це гроші і гарантована влада.
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02.06.2025 12:52 Ответить
генетично угри та угро-фіни (кацапи) брати
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02.06.2025 12:49 Ответить
Там скоріше угорці з ху...лостаном спілкуватись будуть, а не з українцями
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02.06.2025 13:05 Ответить
Це взагалі цікавий феномен, чому на Закарпатті знайшли притулок всякі Балоги і от такі от "брати". Що з цього приводу кажуть етнографи?
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02.06.2025 12:15 Ответить
з партії слуг урода....
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02.06.2025 12:16 Ответить
Написал что то в интернете - сразу наручники срок и порицание,отказал армии в финансировании,перед вторжением,поставил jps привязки ко все крупным запасам топлива,что бы путину было удобнее их уничтожить - получи новые блатные должности,медальки и поченое уважение.
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02.06.2025 12:21 Ответить
До сраки йому ваші підозри!
Не військовий стан а шапіто якесь.
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02.06.2025 12:21 Ответить
А повинні були як ти
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02.06.2025 13:06 Ответить
Чемодан йому в зуби та своїм ходом через кордон з рашою в районі Сум
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02.06.2025 12:59 Ответить
 
 