Заявил о готовности уехать в Россию и не воевать против "братьев": в Закарпатье разоблачен депутат, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ сообщила о подозрении депутату одного из поселковых советов Береговского района Закарпатской области, публично оправдывавшего вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как выяснили киберспециалисты, в соцсетях этот депутат поддерживал преступные действия Путина и активно распространял кремлевские нарративы о "мирных переговорах" в Украине.
В одном из своих сообщений он заявил, что в случае мобилизации не будет воевать против "братьев" и даже готов уехать в Россию.
На основании собранных доказательств депутату объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.
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Такі ж самі фашисти, як і касапура нині (та й тоді - також).
Так що цей депутат - або якась забута на Закарпатті русня, або войовничий русин, або звичайний риг-балогівець, якому головне - це гроші і гарантована влада.
Не військовий стан а шапіто якесь.