Заявил о готовности уехать в Россию и не воевать против "братьев": в Закарпатье разоблачен депутат, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ сообщила о подозрении депутату одного из поселковых советов Береговского района Закарпатской области, публично оправдывавшего вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.





Как выяснили киберспециалисты, в соцсетях этот депутат поддерживал преступные действия Путина и активно распространял кремлевские нарративы о "мирных переговорах" в Украине.

В одном из своих сообщений он заявил, что в случае мобилизации не будет воевать против "братьев" и даже готов уехать в Россию.

На основании собранных доказательств депутату объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оправдывали войну РФ в Украине: на Закарпатье разоблачены два местных жителя, - СБУ. ФОТОрепортаж