Заявив про готовність виїхати до Росії і не воювати проти "братів": на Закарпатті викрито депутата, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ повідомила про підозру депутату однієї із селищних рад Берегівського району Закарпатської області, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.





Як з’ясували кіберфахівці, у соцмережах цей депутат підтримував злочинні дії Путіна та активно поширював кремлівські наративи про "мирні переговори" в Україні.

В одному зі своїх дописів він заявив, що у разі мобілізації не воюватиме проти "братів" і навіть готовий виїхати до Росії.

На підставі зібраних доказів депутату оголошено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

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