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Новини Фото Виправдовування збройної агресії РФ
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Заявив про готовність виїхати до Росії і не воювати проти "братів": на Закарпатті викрито депутата, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ повідомила про підозру депутату однієї із селищних рад Берегівського району Закарпатської області, який публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ викрила депутата на Закарпатті
СБУ викрила депутата на Закарпатті

Як з’ясували кіберфахівці, у соцмережах цей депутат підтримував злочинні дії Путіна та активно поширював кремлівські наративи про "мирні переговори" в Україні.

В одному зі своїх дописів він заявив, що у разі мобілізації не воюватиме проти "братів" і навіть готовий виїхати до Росії.

На підставі зібраних доказів депутату оголошено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

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Автор: 

СБУ (12933) Закарпатська область (2072) війна в Україні (4633)


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Топ коментарі
+13
Знову Орбан з Сіярто будуть воняти про утиски прав угорської меншини Закарпаття та переслідування її представників...
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02.06.2025 12:12
+8
ти не зрозумів: в берегівському районі всі місцеві депутати - суціль мад'яри...
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02.06.2025 12:13
+6
Падонок
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02.06.2025 12:09
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02.06.2025 12:09 Відповісти
коли таке почуєш на сході, то можне не здивуватися, але тут ..
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02.06.2025 12:12 Відповісти
ти не зрозумів: в берегівському районі всі місцеві депутати - суціль мад'яри...
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02.06.2025 12:13 Відповісти
Мадяри теж бувають різні...є от такі, а є Робер Бровді.
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02.06.2025 14:14 Відповісти
Знову Орбан з Сіярто будуть воняти про утиски прав угорської меншини Закарпаття та переслідування її представників...
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02.06.2025 12:12 Відповісти
Та ні, це з балогівців. Я не думаю, що угорці вважають русню якимись братами.
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02.06.2025 12:18 Відповісти
Думаєш на трієчку, вибач. Там на всю катушку працює орбанівська агітація.
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02.06.2025 12:32 Відповісти
І що, орбанівська агітація визначила, що угорці і русня - брати? Вони навіть в різних мовних групах знаходяться. Німці під час другої світової ні їх, ні японців братами мабуть також не називали, хоча й були союзниками.
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02.06.2025 12:41 Відповісти
німці в 2WW - не показник.
Такі ж самі фашисти, як і касапура нині (та й тоді - також).
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02.06.2025 12:45 Відповісти
Такі ж самі фашисти, але ніхто не братався з іншими мовними групами. З австрійцями браталися.

Так що цей депутат - або якась забута на Закарпатті русня, або войовничий русин, або звичайний риг-балогівець, якому головне - це гроші і гарантована влада.
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02.06.2025 12:52 Відповісти
генетично угри та угро-фіни (кацапи) брати
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02.06.2025 12:49 Відповісти
Там скоріше угорці з ху...лостаном спілкуватись будуть, а не з українцями
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02.06.2025 13:05 Відповісти
Якраз мад'яри є рідними братими кацапів, бо вони вихідці з південного Уралу у ІХ-Х сторіччях переселилися на територію ******** Угорщини, а їхній "ізик" угорська мова, рідше мадярська мова, належить до фіно-угорської сім'ї мов, де разом з мовами ханти і мансі складає угорську групу, тобто мешканці кацпського ХМАО (ханти-мансьйского автономного округу рашки) вільно спілкуються з угорцями одним "ізигом".
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02.06.2025 13:23 Відповісти
Ну так і германцям брати, бо разом з австрійцями правили ще в тій імперії. Однак від австрійця Гітлера я чогось такого визнання братерства в бік угорців не чув.
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02.06.2025 14:34 Відповісти
Це взагалі цікавий феномен, чому на Закарпатті знайшли притулок всякі Балоги і от такі от "брати". Що з цього приводу кажуть етнографи?
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02.06.2025 12:15 Відповісти
з партії слуг урода....
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02.06.2025 12:16 Відповісти
До сраки йому ваші підозри!
Не військовий стан а шапіто якесь.
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02.06.2025 12:21 Відповісти
А повинні були як ти
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02.06.2025 13:06 Відповісти
Чемодан йому в зуби та своїм ходом через кордон з рашою в районі Сум
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02.06.2025 12:59 Відповісти
 
 