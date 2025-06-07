Ночью враг атаковал Одесщину: повреждено здание храма и другая инфраструктура. ФОТО
Ночью 7 июня российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесской район.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.
В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.
Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
piter piter
показать весь комментарий07.06.2025 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Weritati
показать весь комментарий07.06.2025 09:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Lija Pazushenko
показать весь комментарий07.06.2025 10:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Weritati
показать весь комментарий07.06.2025 09:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль