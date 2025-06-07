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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Ночью враг атаковал Одесщину: повреждено здание храма и другая инфраструктура. ФОТО

Ночью 7 июня российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесской район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.

В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" в Одесской области: горели амбулатория, центр творчества и лицей. ФОТОрепортаж

Овидиополь
Овидиополь

Автор: 

Одесская область (3638) Одесский район (180) Овидиополь (1)


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Оцей сарай з ДСП назвали "Храмом"??
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07.06.2025 09:32 Ответить
Люди будували за свої....
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07.06.2025 09:35 Ответить
Люди в селах збирають роками гроші,щоб в них була хочаб така маленька церква,але своя та поряд.
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07.06.2025 10:02 Ответить
Дияволопархат работаєт....
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07.06.2025 09:33 Ответить
 
 