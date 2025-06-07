Ночью враг атаковал Одесщину: повреждено здание храма и другая инфраструктура. ФОТО

Ночью 7 июня российские захватчики атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесской район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре области.

В результате атаки повреждено здание храма и другая инфраструктура поселка Овидиополь.

Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки.

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