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Вночі ворог атакував Одещину: пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру. ФОТО
Вночі 7 червня російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами був Одеській район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.
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piter piter
показати весь коментар07.06.2025 09:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Weritati
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Lija Pazushenko
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Isolda Peres
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Weritati
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