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Новини Фото Обстріли Одещини
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Вночі ворог атакував Одещину: пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру. ФОТО

Вночі 7 червня російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами був Одеській район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Одещину: горіли амбулаторія, центр творчості та ліцей. ФОТОрепортаж

Овідіополь
Овідіополь

Автор: 

Одеська область (3292) Одеський район (188) Овідіополь (1)


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Оцей сарай з ДСП назвали "Храмом"??
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07.06.2025 09:32 Відповісти
Люди будували за свої....
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07.06.2025 09:35 Відповісти
Люди в селах збирають роками гроші,щоб в них була хочаб така маленька церква,але своя та поряд.
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07.06.2025 10:02 Відповісти
Клас, за свої гроші будують бізнес-хол для товстунів у сарафанах, що з них будуть дерти данину((
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07.06.2025 10:12 Відповісти
Дияволопархат работаєт....
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07.06.2025 09:33 Відповісти
 
 