Вночі ворог атакував Одещину: пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру. ФОТО

Вночі 7 червня російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами був Одеській район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі області.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

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