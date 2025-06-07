Хранил дома арсенал боеприпасов: полицейские сообщили о подозрении жителю Славутича. ФОТО
В городе Славутич Вышгородского района 61-летний местный житель незаконно хранил боеприпасы в собственной квартире. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает Полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.
Противоправная деятельность злоумышленника задокументирована благодаря слаженным действиям сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками Вышгородского районного управления полиции и 105 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.
Что обнаружили во время обыска
Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого обнаружили и изъяли:
- два корпуса ручных осколочных гранат,
- корпус осколочной ручной гранаты типа РГД-5,
- четыре унифицированных взрывателя типов УЗРГМ и УЗРГМ-2,
- электродетонатор типа ЭДП-р,
- шесть тротиловых шашек, а также
- 208 патронов калибра 5,45 мм.
Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили его в изолятор временного содержания. Взрывотехники полиции Киевщины осмотрели и изъяли вещественные доказательства, которые следователи направили для проведения соответствующих экспертиз.
Следователи, под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного приобретения, ношения и хранения боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
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Та і в Києві, один татаров з єрмаком і абдристович, захищали Мівіну запарену!! Голими руками і джевелінами у підвалі…
Театр абсурду.
Театр абсурду, коли ти на фронті.
Цього всього лайна кругом валяється під ногами стільки...
Навіть не знаю, як зможу уживатися з тими поліціянтами, якщо повернусь.
Тротилові шашки цивільні круглі. І шо?
Ружбайка 16-го калібру (вище два набої як раз 16-го). на щурів полювати.
ПМ десь зтибздив, так ))
І шо?
Він воїн.
На відміну від тих рил.
У вас, в усіх є право мати що завгодно. Від .22LR до .50BMG.
Ви можете возити з собою зовсім нехєровий Келтек Саб2000 під 9х21. Він складний, зовсім компактний.
Я ще до війни навчився вилітати з водійського крісла з помпою чи карабіном.
Помпа 12-го - взагалі ідеальна зброя.
Що по Келтеку, що по турецьким помпам ціна 5 копійок ))
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Проблема не в короткостволах, а в змінах до КПК щодо звільнення від кримінальної відповідальності за самооборону.
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А по пістолетам... В мене зараз ТТ. На нулі.
Думаю, як його здати назад.
Відповідальність. ніде не залишиш, тягаєш на собі зайвий кілограм, окрім основної зброї ))