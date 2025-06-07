РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7194 посетителя онлайн
Новости Фото Незаконное хранение оружия
979 19

Хранил дома арсенал боеприпасов: полицейские сообщили о подозрении жителю Славутича. ФОТО

В городе Славутич Вышгородского района 61-летний местный житель незаконно хранил боеприпасы в собственной квартире. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Противоправная деятельность злоумышленника задокументирована благодаря слаженным действиям сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками Вышгородского районного управления полиции и 105 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Что обнаружили во время обыска

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого обнаружили и изъяли:

  • два корпуса ручных осколочных гранат,
  • корпус осколочной ручной гранаты типа РГД-5,
  • четыре унифицированных взрывателя типов УЗРГМ и УЗРГМ-2,
  • электродетонатор типа ЭДП-р,
  • шесть тротиловых шашек, а также
  • 208 патронов калибра 5,45 мм.

Житель Славутича хранил дома оружие
Житель Славутича хранил дома оружие

Читайте: Оккупанты изымают охотничье оружие у гражданских для нужд армии РФ на ВОТ Запорожье, - ЦНС

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили его в изолятор временного содержания. Взрывотехники полиции Киевщины осмотрели и изъяли вещественные доказательства, которые следователи направили для проведения соответствующих экспертиз.

Следователи, под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного приобретения, ношения и хранения боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Автор: 

боеприпасы (2361) Киевская область (4197) Славутич (19) Вышгородский район (17)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Атас! Розкрито черговий, 148-й замах не приЗедента...
показать весь комментарий
07.06.2025 23:15 Ответить
+8
Купа здорових хмирів полює на одного 61-річного мужика, в якого знайшли пару гранат та дві сотні пеесів 5, 45, ПМ та одностволку.
Театр абсурду.
Театр абсурду, коли ти на фронті.
Цього всього лайна кругом валяється під ногами стільки...
Навіть не знаю, як зможу уживатися з тими поліціянтами, якщо повернусь.
показать весь комментарий
07.06.2025 23:27 Ответить
+7
Яка ж клоунада. Всі спецнази прийшли до дідулі. Тепер генеральскі зірки дадуть мусорам, СБУ і ще хрен зна кому!!!
показать весь комментарий
07.06.2025 23:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Атас! Розкрито черговий, 148-й замах не приЗедента...
показать весь комментарий
07.06.2025 23:15 Ответить
Агент кремля 100 відсотків!
показать весь комментарий
07.06.2025 23:20 Ответить
А хто Українця буде захищати, оті ухилянти з урядового кварталу зеленський, стефанчук, шмигаль, чи портновські на посадах в органах державного управління! Аброхамія з верещучкою, не пішли в Бучу, Українців боронити від московитів у 2022 році! Мівіну запалював їм абдристович з татаровим🤣🤣🤣‼️‼️‼️😡😡😡
показать весь комментарий
07.06.2025 23:17 Ответить
Яка ж клоунада. Всі спецнази прийшли до дідулі. Тепер генеральскі зірки дадуть мусорам, СБУ і ще хрен зна кому!!!
показать весь комментарий
07.06.2025 23:19 Ответить
Браконьєр?
показать весь комментарий
07.06.2025 23:19 Ответить
Колекціонер...
показать весь комментарий
07.06.2025 23:21 Ответить
Та ні! Леон-Кіллер!
показать весь комментарий
07.06.2025 23:28 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2025 23:34 Ответить
Україна має повне право на самооборону та знищення військових цілей ворога, - Браже відреагувала
показать весь комментарий
07.06.2025 23:26 Ответить
Херсонські тероборонці у 2022 році, з голими руками зустрічали окупантів ******, які як на шатлах їхали без спротиву з урядового кварталу!!
Та і в Києві, один татаров з єрмаком і абдристович, захищали Мівіну запарену!! Голими руками і джевелінами у підвалі…
показать весь комментарий
07.06.2025 23:27 Ответить
Купа здорових хмирів полює на одного 61-річного мужика, в якого знайшли пару гранат та дві сотні пеесів 5, 45, ПМ та одностволку.
Театр абсурду.
Театр абсурду, коли ти на фронті.
Цього всього лайна кругом валяється під ногами стільки...
Навіть не знаю, як зможу уживатися з тими поліціянтами, якщо повернусь.
показать весь комментарий
07.06.2025 23:27 Ответить
Зліва страйкбольна під РГД.
Тротилові шашки цивільні круглі. І шо?
Ружбайка 16-го калібру (вище два набої як раз 16-го). на щурів полювати.
ПМ десь зтибздив, так ))
І шо?
Він воїн.
На відміну від тих рил.
показать весь комментарий
07.06.2025 23:30 Ответить
Це не театр, це абсурд 95-го кварталу, точніше - абсєрд: как би чєво нє вишло. Вони ж бздять прийняти хоч якесь законодавство на дозвіл громадянам мати зброю. Тільки мисливську, в снйфах, короткоствол - ні-ні, ви ж усі перестріляєтесь, з кого ж ми податки ощіпкватимемо?
показать весь комментарий
08.06.2025 00:10 Ответить
Скажу чесно, не розумію, що ви усі так помішалися на тих короткостволах.
У вас, в усіх є право мати що завгодно. Від .22LR до .50BMG.
Ви можете возити з собою зовсім нехєровий Келтек Саб2000 під 9х21. Він складний, зовсім компактний.
Я ще до війни навчився вилітати з водійського крісла з помпою чи карабіном.
Помпа 12-го - взагалі ідеальна зброя.
Що по Келтеку, що по турецьким помпам ціна 5 копійок ))
===
Проблема не в короткостволах, а в змінах до КПК щодо звільнення від кримінальної відповідальності за самооборону.
===
А по пістолетам... В мене зараз ТТ. На нулі.
Думаю, як його здати назад.
Відповідальність. ніде не залишиш, тягаєш на собі зайвий кілограм, окрім основної зброї ))
показать весь комментарий
08.06.2025 00:20 Ответить
Ё-моё, какой же это арсенал это так, чтобы застрелиться...
показать весь комментарий
07.06.2025 23:36 Ответить
Допоки на території України іде війна, не існує ніякої незаконної зброї. Оскільки держава не може гарантувати безпеку громадян, громадяни мають право забезпечити свою безпеку самостійно. Якщо у так званих правоохоронців вистачає розуму поставити під сумнів закон гравітації, то вони можуть перевірити його на собі.
показать весь комментарий
07.06.2025 23:40 Ответить
На фото мисливська рушниця та пістолет для гуми або взагалі шумовий. Їх в переліку вилученого немає. Тобто пенс є мисливцем і з дуру в сейфі тримав окрім легальних ствола і стволика зайві речі. Минеться штрафом та залякуванням
показать весь комментарий
07.06.2025 23:44 Ответить
Це що: ніззя, бо путєн нападьот? Людина для самооборони озброїлась, хз, як воно буде, якщо знову з півночі київщини попруть. Он на сумщині одні відступи, одні евакуації, може, хто і пішов би партизанити, та з чим? З лопатами та вилами?
показать весь комментарий
08.06.2025 00:04 Ответить
Репожери їбашать кожень день, а мусорня зброю в тилу шукають. Заброньовані напроч підораси.
показать весь комментарий
08.06.2025 00:42 Ответить
 
 