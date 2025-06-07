Хранил дома арсенал боеприпасов: полицейские сообщили о подозрении жителю Славутича. ФОТО

В городе Славутич Вышгородского района 61-летний местный житель незаконно хранил боеприпасы в собственной квартире. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Полиция Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Противоправная деятельность злоумышленника задокументирована благодаря слаженным действиям сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками Вышгородского районного управления полиции и 105 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Что обнаружили во время обыска

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого обнаружили и изъяли:

два корпуса ручных осколочных гранат,

корпус осколочной ручной гранаты типа РГД-5,

четыре унифицированных взрывателя типов УЗРГМ и УЗРГМ-2,

электродетонатор типа ЭДП-р,

шесть тротиловых шашек, а также

208 патронов калибра 5,45 мм.





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Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили его в изолятор временного содержания. Взрывотехники полиции Киевщины осмотрели и изъяли вещественные доказательства, которые следователи направили для проведения соответствующих экспертиз.

Следователи, под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного приобретения, ношения и хранения боевых припасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).