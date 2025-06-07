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Новини Фото Незаконне зберігання зброї
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Зберігав вдома арсенал боєприпасів: поліцейські повідомили про підозру мешканцю Славутича. ФОТО

У місті Славутич Вишгородського району 61-річний місцевий житель незаконно зберігав боєприпаси у власній квартирі. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

Протиправну діяльність зловмисника задокументовано завдяки злагодженим діям співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Вишгородського районного управління поліції та 105 прикордонного загону Держприкордонслужби України.

Що виявили під час обшуку

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого виявили та вилучили:

  • два корпуси ручних уламкових гранат,
  • корпус уламкової ручної гранати типу РГД-5,
  • чотири уніфікованих підривачі типів УЗРГМ та УЗРГМ-2,
  • електродетонатор типу ЕДП-р,
  • шість тротилових шашок, а також
  • 208 набоїв калібру 5,45 мм.

Мешканець Славутича зберігав вдома зброю
Мешканець Славутича зберігав вдома зброю

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Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Вибухотехніки поліції Київщини оглянули та вилучили речові докази, які слідчі направили для проведення відповідних експертиз.

Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Автор: 

боєприпаси (2296) Київська область (4092) Славутич (26) Вишгородський район (18)


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Топ коментарі
+10
Атас! Розкрито черговий, 148-й замах не приЗедента...
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07.06.2025 23:15 Відповісти
+8
Купа здорових хмирів полює на одного 61-річного мужика, в якого знайшли пару гранат та дві сотні пеесів 5, 45, ПМ та одностволку.
Театр абсурду.
Театр абсурду, коли ти на фронті.
Цього всього лайна кругом валяється під ногами стільки...
Навіть не знаю, як зможу уживатися з тими поліціянтами, якщо повернусь.
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07.06.2025 23:27 Відповісти
+7
Яка ж клоунада. Всі спецнази прийшли до дідулі. Тепер генеральскі зірки дадуть мусорам, СБУ і ще хрен зна кому!!!
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07.06.2025 23:19 Відповісти
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Атас! Розкрито черговий, 148-й замах не приЗедента...
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07.06.2025 23:15 Відповісти
Агент кремля 100 відсотків!
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07.06.2025 23:20 Відповісти
А хто Українця буде захищати, оті ухилянти з урядового кварталу зеленський, стефанчук, шмигаль, чи портновські на посадах в органах державного управління! Аброхамія з верещучкою, не пішли в Бучу, Українців боронити від московитів у 2022 році! Мівіну запалював їм абдристович з татаровим🤣🤣🤣‼️‼️‼️😡😡😡
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07.06.2025 23:17 Відповісти
Яка ж клоунада. Всі спецнази прийшли до дідулі. Тепер генеральскі зірки дадуть мусорам, СБУ і ще хрен зна кому!!!
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07.06.2025 23:19 Відповісти
Браконьєр?
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07.06.2025 23:19 Відповісти
Колекціонер...
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07.06.2025 23:21 Відповісти
Та ні! Леон-Кіллер!
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07.06.2025 23:28 Відповісти
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07.06.2025 23:34 Відповісти
Україна має повне право на самооборону та знищення військових цілей ворога, - Браже відреагувала
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07.06.2025 23:26 Відповісти
Херсонські тероборонці у 2022 році, з голими руками зустрічали окупантів ******, які як на шатлах їхали без спротиву з урядового кварталу!!
Та і в Києві, один татаров з єрмаком і абдристович, захищали Мівіну запарену!! Голими руками і джевелінами у підвалі…
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07.06.2025 23:27 Відповісти
Купа здорових хмирів полює на одного 61-річного мужика, в якого знайшли пару гранат та дві сотні пеесів 5, 45, ПМ та одностволку.
Театр абсурду.
Театр абсурду, коли ти на фронті.
Цього всього лайна кругом валяється під ногами стільки...
Навіть не знаю, як зможу уживатися з тими поліціянтами, якщо повернусь.
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07.06.2025 23:27 Відповісти
Зліва страйкбольна під РГД.
Тротилові шашки цивільні круглі. І шо?
Ружбайка 16-го калібру (вище два набої як раз 16-го). на щурів полювати.
ПМ десь зтибздив, так ))
І шо?
Він воїн.
На відміну від тих рил.
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07.06.2025 23:30 Відповісти
Це не театр, це абсурд 95-го кварталу, точніше - абсєрд: как би чєво нє вишло. Вони ж бздять прийняти хоч якесь законодавство на дозвіл громадянам мати зброю. Тільки мисливську, в снйфах, короткоствол - ні-ні, ви ж усі перестріляєтесь, з кого ж ми податки ощіпкватимемо?
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08.06.2025 00:10 Відповісти
Скажу чесно, не розумію, що ви усі так помішалися на тих короткостволах.
У вас, в усіх є право мати що завгодно. Від .22LR до .50BMG.
Ви можете возити з собою зовсім нехєровий Келтек Саб2000 під 9х21. Він складний, зовсім компактний.
Я ще до війни навчився вилітати з водійського крісла з помпою чи карабіном.
Помпа 12-го - взагалі ідеальна зброя.
Що по Келтеку, що по турецьким помпам ціна 5 копійок ))
===
Проблема не в короткостволах, а в змінах до КПК щодо звільнення від кримінальної відповідальності за самооборону.
===
А по пістолетам... В мене зараз ТТ. На нулі.
Думаю, як його здати назад.
Відповідальність. ніде не залишиш, тягаєш на собі зайвий кілограм, окрім основної зброї ))
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08.06.2025 00:20 Відповісти
Ё-моё, какой же это арсенал это так, чтобы застрелиться...
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07.06.2025 23:36 Відповісти
Допоки на території України іде війна, не існує ніякої незаконної зброї. Оскільки держава не може гарантувати безпеку громадян, громадяни мають право забезпечити свою безпеку самостійно. Якщо у так званих правоохоронців вистачає розуму поставити під сумнів закон гравітації, то вони можуть перевірити його на собі.
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07.06.2025 23:40 Відповісти
На фото мисливська рушниця та пістолет для гуми або взагалі шумовий. Їх в переліку вилученого немає. Тобто пенс є мисливцем і з дуру в сейфі тримав окрім легальних ствола і стволика зайві речі. Минеться штрафом та залякуванням
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07.06.2025 23:44 Відповісти
Це що: ніззя, бо путєн нападьот? Людина для самооборони озброїлась, хз, як воно буде, якщо знову з півночі київщини попруть. Он на сумщині одні відступи, одні евакуації, може, хто і пішов би партизанити, та з чим? З лопатами та вилами?
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08.06.2025 00:04 Відповісти
Репожери їбашать кожень день, а мусорня зброю в тилу шукають. Заброньовані напроч підораси.
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08.06.2025 00:42 Відповісти
 
 