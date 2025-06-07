Зберігав вдома арсенал боєприпасів: поліцейські повідомили про підозру мешканцю Славутича. ФОТО
У місті Славутич Вишгородського району 61-річний місцевий житель незаконно зберігав боєприпаси у власній квартирі. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє Поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.
Протиправну діяльність зловмисника задокументовано завдяки злагодженим діям співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Вишгородського районного управління поліції та 105 прикордонного загону Держприкордонслужби України.
Що виявили під час обшуку
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого виявили та вилучили:
- два корпуси ручних уламкових гранат,
- корпус уламкової ручної гранати типу РГД-5,
- чотири уніфікованих підривачі типів УЗРГМ та УЗРГМ-2,
- електродетонатор типу ЕДП-р,
- шість тротилових шашок, а також
- 208 набоїв калібру 5,45 мм.
Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Вибухотехніки поліції Київщини оглянули та вилучили речові докази, які слідчі направили для проведення відповідних експертиз.
Слідчі, за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури, повідомили чоловікові про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
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Та і в Києві, один татаров з єрмаком і абдристович, захищали Мівіну запарену!! Голими руками і джевелінами у підвалі…
Театр абсурду.
Театр абсурду, коли ти на фронті.
Цього всього лайна кругом валяється під ногами стільки...
Навіть не знаю, як зможу уживатися з тими поліціянтами, якщо повернусь.
Тротилові шашки цивільні круглі. І шо?
Ружбайка 16-го калібру (вище два набої як раз 16-го). на щурів полювати.
ПМ десь зтибздив, так ))
І шо?
Він воїн.
На відміну від тих рил.
У вас, в усіх є право мати що завгодно. Від .22LR до .50BMG.
Ви можете возити з собою зовсім нехєровий Келтек Саб2000 під 9х21. Він складний, зовсім компактний.
Я ще до війни навчився вилітати з водійського крісла з помпою чи карабіном.
Помпа 12-го - взагалі ідеальна зброя.
Що по Келтеку, що по турецьким помпам ціна 5 копійок ))
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Проблема не в короткостволах, а в змінах до КПК щодо звільнення від кримінальної відповідальності за самооборону.
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А по пістолетам... В мене зараз ТТ. На нулі.
Думаю, як його здати назад.
Відповідальність. ніде не залишиш, тягаєш на собі зайвий кілограм, окрім основної зброї ))