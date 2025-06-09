Из автомобиля обмена валют похитили 15 млн грн в центре Киева: сообщено о подозрении организатору кражи. ФОТО

В центре Киева из автомобиля обмена валют похитили 15 млн гривен, сообщено о подозрении организатору кражи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 46-летнему мужчине сообщено о подозрении в краже денег из багажника автомобиля, совершенном организованной группой (ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый организовал схему завладения деньгами обмена валют, расположенного в центре столицы. Почти год мужчина с сообщниками готовились к совершению преступления, отслеживая процесс перевозки денег. Злоумышленники знали, что значительные суммы денег определенное время находятся в багажном отделении машины, которая находится возле обмена валют.

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"Чтобы достать деньги из машины, члены группы заранее вырезали отверстие в багажнике, из которого вывели веревку для того, чтобы его открыть. Впоследствии они заблокировали дверь офиса на выход и похитили из багажника сумку с почти 15 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был приговорен к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство и в 2015 году освободился из мест лишения свободы.

Сейчас ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9 млн гривен. Его сообщники устанавливаются.