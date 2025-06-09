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Новини Фото Крадіжка грошей
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З автомобіля обміну валют викрали 15 млн грн у центрі Києва: повідомлено про підозру організатору крадіжки. ФОТО

У центрі Києва з автомобіля обміну валют викрали 15 млн гривень, повідомлено про підозру організатору крадіжки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у крадіжці грошей з багажника автомобіля, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 185 КК України).

крадіжка грошейзлодій крадій грошей

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний організував схему заволодіння грошима обміну валют, розташованого у центрі столиці. Майже рік чоловік зі спільниками готувались до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. Зловмисники знали, що значні суми грошей певний час перебувають у багажному відділені машини, яка перебуває біля обміну валют.

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"Щоб дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився з місць позбавлення волі.

Наразі йому вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 млн гривень. Його спільники встановлюються.

Автор: 

Київ (19665) прокуратура (3703) крадіжка (661)


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Нігуя собі - борзота - на ходу рвут підметки
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09.06.2025 14:12 Відповісти
Непонятно пока на чём погорели.
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09.06.2025 14:13 Відповісти
шо это за автомобиль з обмину валют????
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09.06.2025 14:14 Відповісти
Тобто?? В багажнику? Що за дебіл інкасатор, чи касир? І не чув нічого? А взагалі обмінники на колесах були у 90х..якийсь прикол..
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09.06.2025 14:18 Відповісти
Дилетанти...
Вчіться у постачальниць харчування для ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3506993
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09.06.2025 14:30 Відповісти
Дебіли...вкрасти по нормальному не можуть...
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09.06.2025 14:42 Відповісти
всі ці обмінники працюють на тіньовий сектор. В Європі такого б лядства немає
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09.06.2025 14:47 Відповісти
тіньовий сектор і без обмінників успішно існує
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09.06.2025 15:33 Відповісти
 
 