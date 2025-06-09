В правительстве Польши опровергли фейк о том, что Украина якобы приостановила эксгумацию польских захоронений
Информация о том, что украинская власть якобы приостановила эксгумационные работы на польских захоронениях является фейком.
Об этом говорится в заявлении заместителя министра культуры и национального наследия Польши Мацея Врубеля, обнародованном на официальной странице правительства РП в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Стоп фейкам! Украина не приостанавливала выдачу разрешений на проведение эксгумаций польских жертв в Украине. В интернете распространяется фальшивый документ и запись, созданная искусственным интеллектом, который использует изображение профессора Анджея Оссовского (руководитель польской группы по проведению эксгумационных работ в Пужниках - Ред.). Так выглядит современная дезинформация. Это чистая манипуляция, которая должна нас (украинцев и поляков. - Ред.) поссорить и привести к хаосу",- подчеркнул Врубель.
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Що не так з поляками?