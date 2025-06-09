В уряді Польщі спростували фейк, що нібито Україна призупиняла ексгумацію польських поховань

Інформація про, те що українська влада нібито призупинила ексгумаційні роботи на польських похованнях є фейком.

Про це йдеться у заяві заступника міністра культури і національної спадщини Польщі Мацея Врубеля, оприлюдненій на офіційній сторінці уряду РП в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Стоп фейкам! Україна не призупиняла видачу дозволів на проведення ексгумацій польських жертв в Україні. В інтернеті шириться фальшивий документ і запис, створений штучним інтелектом, який використовує зображення професора Анджея Оссовського (керівник польської групи з проведення ексгумаційних робіт у Пужниках – Ред.). Так виглядає сучасна дезінформація. Це чиста маніпуляція, яка має нас (українців і поляків – Ред.) посварити і призвести до хаосу",- наголосив Врубель.

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