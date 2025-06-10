РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10814 посетителей онлайн
Новости Фото Переправка через границу уклонистов
1 394 4

Нелегальный трансфер в страны Евросоюза: ликвидирована масштабная схема переправки нарушителей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Разоблачена масштабная схема незаконной переправки нарушителей в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничники разоблачили преступную группу, которая за деньги организовывала выезды за границу в обход закона.

"За денежное вознаграждение участники схемы доставляли своих "клиентов" в приграничье, далее - обеспечивали нелегальный трансфер в страны Евросоюза. Во время следственных действий проведено 14 обысков по местам жительства семи фигурантов и в их авто. Изъяты вещественные доказательства. Правоохранители установили не менее 10 случаев незаконной переправки через границу", - говорится в сообщении.

Также читайте: Замаскировались под бригаду скорой: на Закарпатье разоблачили очередной канал по переправке уклонистов через границу, - ГПСУ. ВИДЕО

канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу
канал переправки уклонистов за границу

Подозрения объявлены организатору, "доставщику" и "проводнику". Один злоумышленник задержан. Производство открыто по ст. 332 УКУ. Следствие продолжается, ожидается избрание меры пресечения и вручение дополнительных подозрений.

Автор: 

Госпогранслужба (6585) Евросоюз (17278)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викрито масштабну схему незаконного переправлення порушників до країн ЄС.

***...
Піззєц можновладцям!
показать весь комментарий
10.06.2025 13:00 Ответить
Порушників Чого???
🤔🤔🤔
показать весь комментарий
10.06.2025 13:08 Ответить
Новини з північної кореї. Це ж звідти, правда? Правда?
показать весь комментарий
10.06.2025 13:26 Ответить
В обхід якого закону, нема закону який забороняє, є постанова кабміну
показать весь комментарий
10.06.2025 13:51 Ответить
 
 