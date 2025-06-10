Нелегальный трансфер в страны Евросоюза: ликвидирована масштабная схема переправки нарушителей, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Разоблачена масштабная схема незаконной переправки нарушителей в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничники разоблачили преступную группу, которая за деньги организовывала выезды за границу в обход закона.

"За денежное вознаграждение участники схемы доставляли своих "клиентов" в приграничье, далее - обеспечивали нелегальный трансфер в страны Евросоюза. Во время следственных действий проведено 14 обысков по местам жительства семи фигурантов и в их авто. Изъяты вещественные доказательства. Правоохранители установили не менее 10 случаев незаконной переправки через границу", - говорится в сообщении.

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Подозрения объявлены организатору, "доставщику" и "проводнику". Один злоумышленник задержан. Производство открыто по ст. 332 УКУ. Следствие продолжается, ожидается избрание меры пресечения и вручение дополнительных подозрений.