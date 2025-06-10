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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів
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Нелегальний трансфер до країн Євросоюзу: ліквідовано масштабну схему переправлення порушників, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Викрито масштабну схему незаконного переправлення порушників до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонники викрили злочинну групу, яка за гроші організовувала виїзди за кордон в обхід закону.

"За грошову винагороду учасники схеми доставляли своїх "клієнтів" у прикордоння, далі – забезпечували нелегальний трансфер до країн Євросоюзу. Під час слідчих дій проведено 14 обшуків за місцями проживання семи фігурантів і в їхніх авто. Вилучено речові докази. Правоохоронці встановили щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон", - йдеться у повідомленні.

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канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон
канал переправки ухилянтів за кордон

Підозри оголошено організатору, "доставщику" та "провіднику". Одного зловмисника затримано. Провадження відкрито за ст. 332 ККУ. Слідство триває, очікується обрання запобіжних заходів та вручення додаткових підозр.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) Євросоюз (13672)


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Викрито масштабну схему незаконного переправлення порушників до країн ЄС.

***...
Піззєц можновладцям!
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10.06.2025 13:00 Відповісти
Порушників Чого???
🤔🤔🤔
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10.06.2025 13:08 Відповісти
Новини з північної кореї. Це ж звідти, правда? Правда?
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10.06.2025 13:26 Відповісти
В обхід якого закону, нема закону який забороняє, є постанова кабміну
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10.06.2025 13:51 Відповісти
 
 