Нелегальний трансфер до країн Євросоюзу: ліквідовано масштабну схему переправлення порушників, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Викрито масштабну схему незаконного переправлення порушників до країн ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, прикордонники викрили злочинну групу, яка за гроші організовувала виїзди за кордон в обхід закону.

"За грошову винагороду учасники схеми доставляли своїх "клієнтів" у прикордоння, далі – забезпечували нелегальний трансфер до країн Євросоюзу. Під час слідчих дій проведено 14 обшуків за місцями проживання семи фігурантів і в їхніх авто. Вилучено речові докази. Правоохоронці встановили щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Замаскувались під бригаду швидкої: на Закарпатті викрили черговий канал з переправлення ухилянтів через кордон, - ДПСУ. ВIДЕО



















Підозри оголошено організатору, "доставщику" та "провіднику". Одного зловмисника затримано. Провадження відкрито за ст. 332 ККУ. Слідство триває, очікується обрання запобіжних заходів та вручення додаткових підозр.