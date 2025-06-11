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Новости Фото Поддельные электронные сигареты
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"Эпидемия одноразок" в Киеве: несмотря на запрет, подросткам беспрепятственно продают ароматизированные электронные сигареты, – расследование СМИ

В торгово-развлекательных центрах Киева несовершеннолетним без каких-либо препятствий продают ароматизированные одноразовые электронные сигареты, несмотря на официальный запрет.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердило журналистское расследование редакции УНИАН, которая решила проверить, действительно ли запрет работает, ведь по данным Министерства здравоохранения, каждый пятый подросток употребляет е-сигареты.

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ "Ocean Plaza". Иронично, что именно этот торговый центр сейчас находится под управлением государственного агентства АРМА - то есть государства, которое запретило украинцам свободно выбирать, в какой форме и с какими вкусами употреблять никотин. Впрочем, это далеко не единственный ТРЦ столицы, где подростки могут беспрепятственно приобрести ароматизированные электронные сигареты.

Семья 16-летней Полины - категорически против подросткового употребления никотина, поэтому родители девушки согласились, чтобы их дочь приняла участие в эксперименте УНИАН - попыталась приобрести запрещенную продукцию с камерой и микрофоном.

Первая попытка была осуществлена в самом центре столицы - в ТРЦ "Гулливер". Там продавщица без колебаний предложила девушке несколько ароматизированных вейпов на выбор. О документах вспомнили только во время оплаты. Полина ответила, что забыла паспорт дома, и этого оказалось достаточно - ей без проблем продали одноразовую упаковку с малиново-лимонным вкусом.

Также читайте: Производители нашли способ обходить запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет, - опрос

Следующая "закупка" состоялась в ТРЦ "Блокбастер" - популярном среди детей и подростков месте с кинотеатрами и развлекательными зонами. Там у Полины вообще не спросили ни о возрасте, ни о документах - просто продали вейп на 10 000 затяжек. Сколько еще таких продаж несовершеннолетним делает эта точка, пока неизвестно.

продажа электронных сигарет детям
продажа электронных сигарет детям

Как видно на фото, сделанных во время закупки, в этих товарах присутствуют все признаки нелегального продукта: запрещенные законом вкусы, маркировка на английском языке, отсутствие акцизной марки (что свидетельствует о незаконном ввозе без уплаты налогов), а также чрезмерно высокое содержание никотина. Иначе говоря, попытка уменьшить уровень подросткового употребления вейпов путем тотального запрета ароматизированных электронных сигарет полностью провалилась.

Украинское государство в лице таможни, полиции, Госпродпотребслужбы и других контролирующих органов не только не справляется с тем, чтобы остановить нелегальный импорт, но и оказалось абсолютно несостоятельным в самом главном - контроле за розничной продажей не только запрещенной, но еще и "взрослой" никотиновой продукции детям.

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Это ставит под сомнение эффективность действующего законодательства и вызывает серьезные вопросы к правоохранителям и государственным регуляторам.

Автор: 

дети (6578) электронные сигареты (45)


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А ви дивуєтесь коригувальникам....
Левова частина цього населення навіть яди і психотропи буде продавати для наживи! Якщо підлітки цільова аудиторія
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11.06.2025 13:45 Ответить
як в старі дорі часи совка!
тобто вирішили боротися заборонами?
чи, то свою сраку прикриваєте? типу, ми ж заборонили, то які питання?
кончені тупі чиновницьки рила!!!!
все загнати в сіру зону, бо там заробітки в рази більше....
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11.06.2025 13:50 Ответить
те шо цб гидоту треба реально заборонити продавати для неповнолітніх - факт. Те, що. треба реально робити перевірки і карати - теж факт. Мафія...
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11.06.2025 14:17 Ответить
Це їх основний покупець. Хто постарше подами користуються, для економії.
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11.06.2025 13:51 Ответить
У місті де два рази вибирали мером Черновецького, дивного вже нічого немає.🥴
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11.06.2025 13:52 Ответить
Бо не закони, а дурня, написана недотичними до індустрії людьми. Тютюнові корпорації хочуть повернути колишню славу, тому душать альтернативу як можуть.
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11.06.2025 13:55 Ответить
альтернатива - це спорт. вейпи - та сама смерть - ьільки більш лагідна , повільна і привабливіша для молоді.
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11.06.2025 14:18 Ответить
Життя - та сама повільна смерть, тому відчепіться від людй.
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11.06.2025 14:32 Ответить
вейпи одна з причин набутого СДУГ серез зумерів (не путати з вродженим СДУГ)
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11.06.2025 14:09 Ответить
Не розумію, чому ще є здивовані люди коли таке чують. Хіба це сенсація? Вже давно відомо що поліція кришує проституцію, СБУ кришує наркоторгівлю і так далі. Нехай Поліна прийде за адресою м. Київ пр-кт Тичини 12Б, та придбає мет амфетамін, в неї навіть не питатимуть паспорт. А якщо треба то навіть привезуть на бусику з евробляхами і військовими за кермом. Доставка на кшталт GLOVO. Як кажуть все для клієнта. Нажаль така правда.
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11.06.2025 14:17 Ответить
Ну, будемо чесні:
Заборону продажу вейпів пропихнули ТЮТЮНОВІ компанії!
Бо народ почав масово відмовлятися від набагато шкідливих цигарок, а це ні є "гарно".
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11.06.2025 14:26 Ответить
Тупорила ЗЕбільна влада ! Замість захисту від орків вони ****** займаються!
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11.06.2025 14:27 Ответить
 
 