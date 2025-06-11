"Эпидемия одноразок" в Киеве: несмотря на запрет, подросткам беспрепятственно продают ароматизированные электронные сигареты, – расследование СМИ

В торгово-развлекательных центрах Киева несовершеннолетним без каких-либо препятствий продают ароматизированные одноразовые электронные сигареты, несмотря на официальный запрет.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердило журналистское расследование редакции УНИАН, которая решила проверить, действительно ли запрет работает, ведь по данным Министерства здравоохранения, каждый пятый подросток употребляет е-сигареты.

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский зафиксировал факты открытой продажи запрещенных электронных сигарет в ТРЦ "Ocean Plaza". Иронично, что именно этот торговый центр сейчас находится под управлением государственного агентства АРМА - то есть государства, которое запретило украинцам свободно выбирать, в какой форме и с какими вкусами употреблять никотин. Впрочем, это далеко не единственный ТРЦ столицы, где подростки могут беспрепятственно приобрести ароматизированные электронные сигареты.

Семья 16-летней Полины - категорически против подросткового употребления никотина, поэтому родители девушки согласились, чтобы их дочь приняла участие в эксперименте УНИАН - попыталась приобрести запрещенную продукцию с камерой и микрофоном.

Первая попытка была осуществлена в самом центре столицы - в ТРЦ "Гулливер". Там продавщица без колебаний предложила девушке несколько ароматизированных вейпов на выбор. О документах вспомнили только во время оплаты. Полина ответила, что забыла паспорт дома, и этого оказалось достаточно - ей без проблем продали одноразовую упаковку с малиново-лимонным вкусом.

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Следующая "закупка" состоялась в ТРЦ "Блокбастер" - популярном среди детей и подростков месте с кинотеатрами и развлекательными зонами. Там у Полины вообще не спросили ни о возрасте, ни о документах - просто продали вейп на 10 000 затяжек. Сколько еще таких продаж несовершеннолетним делает эта точка, пока неизвестно.





Как видно на фото, сделанных во время закупки, в этих товарах присутствуют все признаки нелегального продукта: запрещенные законом вкусы, маркировка на английском языке, отсутствие акцизной марки (что свидетельствует о незаконном ввозе без уплаты налогов), а также чрезмерно высокое содержание никотина. Иначе говоря, попытка уменьшить уровень подросткового употребления вейпов путем тотального запрета ароматизированных электронных сигарет полностью провалилась.

Украинское государство в лице таможни, полиции, Госпродпотребслужбы и других контролирующих органов не только не справляется с тем, чтобы остановить нелегальный импорт, но и оказалось абсолютно несостоятельным в самом главном - контроле за розничной продажей не только запрещенной, но еще и "взрослой" никотиновой продукции детям.

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Это ставит под сомнение эффективность действующего законодательства и вызывает серьезные вопросы к правоохранителям и государственным регуляторам.