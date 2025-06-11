"Епідемія одноразок" у Києві: попри заборону, підліткам безперешкодно продають ароматизовані електронні сигарети, – розслідування ЗМІ

У торгово-розважальних центрах Києва неповнолітнім без будь-яких перешкод продають ароматизовані одноразові електронні сигарети попри офіційну заборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердило журналістське розслідування редакції УНІАН, яка вирішила перевірити, чи справді заборона працює, адже за даними Міністерства охорони здоров'я, кожен п'ятий підліток вживає е-сигарети.

Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський зафіксував факти відкритого продажу заборонених електронних сигарет у ТРЦ "Ocean Plaza". Іронічно, що саме цей торговий центр наразі перебуває під управлінням державного агентства АРМА – тобто держави, яка заборонила українцям вільно обирати, в якій формі та з якими смаками вживати нікотин. Втім, це далеко не єдиний ТРЦ столиці, де підлітки можуть безперешкодно придбати ароматизовані електронні сигарети.

Родина 16-річної Поліни – категорично проти підліткового вживання нікотину, тому батьки дівчини погодилися, щоб їхня донька взяла участь в експерименті УНІАН - спробувала придбати заборонену продукцію з камерою та мікрофоном.

Першу спробу було здійснено в самому центрі столиці - у ТРЦ "Гулівер". Там продавчиня без вагань запропонувала дівчині кілька ароматизованих вейпів на вибір. Про документи згадали лише під час оплати. Поліна відповіла, що забула паспорт вдома, і цього виявилося достатньо - їй без проблем продали одноразку з малиново-лимонним смаком.

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Наступна "закупка" відбулася у ТРЦ "Блокбастер" - популярному серед дітей та підлітків місці з кінотеатрами й розважальними зонами. Там у Поліни взагалі не запитали ні про вік, ні про документи - просто продали вейп на 10 000 затяжок. Скільки ще таких продажів неповнолітнім робить ця точка, наразі невідомо.





Як видно на фото, зроблених під час закупки, у цих товарах присутні всі ознаки нелегального продукту: заборонені законом смаки, маркування англійською мовою, відсутність акцизної марки (що свідчить про незаконне ввезення без сплати податків), а також надмірно високий вміст нікотину. Інакше кажучи, спроба зменшити рівень підліткового вживання вейпів шляхом тотальної заборони ароматизованих електронних сигарет повністю провалилася.

Українська держава в особі митниці, поліції, Держпродспоживслужби та інших контролюючих органів не лише не справляється з тим, щоб зупинити нелегальний імпорт, а й виявилася абсолютно неспроможною в найголовнішому - контролі за роздрібним продажем не лише забороненої, а ще й "дорослої" нікотинової продукції дітям.

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Це ставить під сумнів ефективність чинного законодавства та викликає серйозні питання до правоохоронців і державних регуляторів.