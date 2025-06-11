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Новини Фото Підроблені електронні сигарети
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"Епідемія одноразок" у Києві: попри заборону, підліткам безперешкодно продають ароматизовані електронні сигарети, – розслідування ЗМІ

У торгово-розважальних центрах Києва неповнолітнім без будь-яких перешкод продають ароматизовані одноразові електронні сигарети попри офіційну заборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердило журналістське розслідування редакції УНІАН, яка вирішила перевірити, чи справді заборона працює, адже за даними Міністерства охорони здоров'я, кожен п'ятий підліток вживає е-сигарети.

Раніше журналіст-розслідувач Євген Плінський зафіксував факти відкритого продажу заборонених електронних сигарет у ТРЦ "Ocean Plaza". Іронічно, що саме цей торговий центр наразі перебуває під управлінням державного агентства АРМА – тобто держави, яка заборонила українцям вільно обирати, в якій формі та з якими смаками вживати нікотин. Втім, це далеко не єдиний ТРЦ столиці, де підлітки можуть безперешкодно придбати ароматизовані електронні сигарети.

Родина 16-річної Поліни – категорично проти підліткового вживання нікотину, тому батьки дівчини погодилися, щоб їхня донька взяла участь в експерименті УНІАН - спробувала придбати заборонену продукцію з камерою та мікрофоном.

Першу спробу було здійснено в самому центрі столиці - у ТРЦ "Гулівер". Там продавчиня без вагань запропонувала дівчині кілька ароматизованих вейпів на вибір. Про документи згадали лише під час оплати. Поліна відповіла, що забула паспорт вдома, і цього виявилося достатньо - їй без проблем продали одноразку з малиново-лимонним смаком.

Також читайте: Виробники знайшли спосіб обходити заборону на продаж ароматизованих електронних сигарет, – опитування

Наступна "закупка" відбулася у ТРЦ "Блокбастер" - популярному серед дітей та підлітків місці з кінотеатрами й розважальними зонами. Там у Поліни взагалі не запитали ні про вік, ні про документи - просто продали вейп на 10 000 затяжок. Скільки ще таких продажів неповнолітнім робить ця точка, наразі невідомо.

продаж електронних сигарет дітям
продаж електронних сигарет дітям

Як видно на фото, зроблених під час закупки, у цих товарах присутні всі ознаки нелегального продукту: заборонені законом смаки, маркування англійською мовою, відсутність акцизної марки (що свідчить про незаконне ввезення без сплати податків), а також надмірно високий вміст нікотину. Інакше кажучи, спроба зменшити рівень підліткового вживання вейпів шляхом тотальної заборони ароматизованих електронних сигарет повністю провалилася.

Українська держава в особі митниці, поліції, Держпродспоживслужби та інших контролюючих органів не лише не справляється з тим, щоб зупинити нелегальний імпорт, а й виявилася абсолютно неспроможною в найголовнішому - контролі за роздрібним продажем не лише забороненої, а ще й "дорослої" нікотинової продукції дітям.

Також читайте: Контрабанда електронних сигарет: Звільнено очільника Чернівецької митниці

Це ставить під сумнів ефективність чинного законодавства та викликає серйозні питання до правоохоронців і державних регуляторів.

Автор: 

діти (5154) електронні сигарети (99)


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Топ коментарі
+4
як в старі дорі часи совка!
тобто вирішили боротися заборонами?
чи, то свою сраку прикриваєте? типу, ми ж заборонили, то які питання?
кончені тупі чиновницьки рила!!!!
все загнати в сіру зону, бо там заробітки в рази більше....
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11.06.2025 13:50 Відповісти
+2
А ви дивуєтесь коригувальникам....
Левова частина цього населення навіть яди і психотропи буде продавати для наживи! Якщо підлітки цільова аудиторія
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11.06.2025 13:45 Відповісти
+2
У місті де два рази вибирали мером Черновецького, дивного вже нічого немає.🥴
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11.06.2025 13:52 Відповісти
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А ви дивуєтесь коригувальникам....
Левова частина цього населення навіть яди і психотропи буде продавати для наживи! Якщо підлітки цільова аудиторія
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11.06.2025 13:45 Відповісти
як в старі дорі часи совка!
тобто вирішили боротися заборонами?
чи, то свою сраку прикриваєте? типу, ми ж заборонили, то які питання?
кончені тупі чиновницьки рила!!!!
все загнати в сіру зону, бо там заробітки в рази більше....
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11.06.2025 13:50 Відповісти
те шо цб гидоту треба реально заборонити продавати для неповнолітніх - факт. Те, що. треба реально робити перевірки і карати - теж факт. Мафія...
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11.06.2025 14:17 Відповісти
ага!
будуть продавати не в торгових центрах, а біля гаражів.
чи, через тєлєгу.
прибутки відразу влетять разів у десять.
схєма чьотка.
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11.06.2025 14:52 Відповісти
Це їх основний покупець. Хто постарше подами користуються, для економії.
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11.06.2025 13:51 Відповісти
У місті де два рази вибирали мером Черновецького, дивного вже нічого немає.🥴
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11.06.2025 13:52 Відповісти
Бо не закони, а дурня, написана недотичними до індустрії людьми. Тютюнові корпорації хочуть повернути колишню славу, тому душать альтернативу як можуть.
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11.06.2025 13:55 Відповісти
альтернатива - це спорт. вейпи - та сама смерть - ьільки більш лагідна , повільна і привабливіша для молоді.
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11.06.2025 14:18 Відповісти
Життя - та сама повільна смерть, тому відчепіться від людй.
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11.06.2025 14:32 Відповісти
Життя - не просто дорога до смерті, а шанс щось зробити, змінити, прожити щось справжнє. А коли ти свідомо себе труїш - це не свобода, це втеча. Це зло, коли курять підлітки, особливво дівчатка. Тому алкоголь і бухло треба вкрай жорстко контролювати для підлітків.
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11.06.2025 15:05 Відповісти
вейпи одна з причин набутого СДУГ серез зумерів (не путати з вродженим СДУГ)
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11.06.2025 14:09 Відповісти
Не розумію, чому ще є здивовані люди коли таке чують. Хіба це сенсація? Вже давно відомо що поліція кришує проституцію, СБУ кришує наркоторгівлю і так далі. Нехай Поліна прийде за адресою м. Київ пр-кт Тичини 12Б, та придбає мет амфетамін, в неї навіть не питатимуть паспорт. А якщо треба то навіть привезуть на бусику з евробляхами і військовими за кермом. Доставка на кшталт GLOVO. Як кажуть все для клієнта. Нажаль така правда.
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11.06.2025 14:17 Відповісти
Ну, будемо чесні:
Заборону продажу вейпів пропихнули ТЮТЮНОВІ компанії!
Бо народ почав масово відмовлятися від набагато шкідливих цигарок, а це ні є "гарно".
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11.06.2025 14:26 Відповісти
Ще не відомо що більш шкідливе, натуральний табак чи ця невідома хімічна отрава.
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11.06.2025 14:36 Відповісти
Чого це "невідома хімія"?
Все відомо, все чисте... якщо виробник офіційний, а не підпільний, куди примусово заганяють такими Законами.
А ось що в цигарках, то точно НЕВІДОМО!
Бо матеріали рослинні, а не лабораторні.
І де воно там росло, і якими пестицидами поливалося - нікому невідомо.
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11.06.2025 14:41 Відповісти
Тупорила ЗЕбільна влада ! Замість захисту від орків вони ****** займаються!
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11.06.2025 14:27 Відповісти
Бухло? Можна! Говноотстойні цигарки найнижчої якості? - Будь ласка. Якісний ароматизований тютюн, вейпи, ароматихатори? - заборонено! Нєфіг ото звикати до хорошого. Тільки "бєлиє люді" які їздять за кордон мають право купувати і споживати нормальні продукти.
Країна мразєй!
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11.06.2025 14:44 Відповісти
Навіть Captain Black (доречі ніяк не збагну як їх дозволили, а решту дійсно якісних ароматизованих сигарет і табаків - ні) став гівном від якого хочеться блювати і близько не схожим на той якісний табак який я курив 10 років тому.
Чи це така дибільна боротьба з курінням чи я не пойму?
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11.06.2025 14:47 Відповісти
Скажіть буд-ласка, якщо урки разом з СБУшніками дні народження справляють, можна сподіватися на якусь справедливість? Це не фігня, це бізнес так побудований ще з СРСР, потім підкріплений Кучмою який був головним бенефициаром конгломерату Київ-Донбас, потім професор Янукович надав поширення та прискорення бізнесу "по понятіям", ну а потім шоколадний Порох підтримав цю тєму з окупованими територіями. І ви вважаєте що одна людина зможе це все виправити, ще й під час війни?
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11.06.2025 14:51 Відповісти
 
 