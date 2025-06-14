Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 002 690 человек (+1130 за сутки), 10 937 танков, 29 157 артсистем, 22 798 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 002 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 002 690 (+1130) человек,

танков - 10 937 (+3) единиц,

боевых бронированных машин - 22 798 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 29 157 (+52) единиц,

РСЗО - 1417 (+1) единиц,

средств ПВО - 1185 (+1) единиц,

самолетов - 416 (+0) единиц,

вертолетов - 337 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 586 (+79) единиц,

крылатых ракет - 3337 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 51 928 (+107) единиц,

специальной техники - 3914 (+0) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.