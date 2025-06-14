Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 002 690 человек (+1130 за сутки), 10 937 танков, 29 157 артсистем, 22 798 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 002 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 002 690 (+1130) человек,
танков - 10 937 (+3) единиц,
боевых бронированных машин - 22 798 (+7) единиц,
артиллерийских систем - 29 157 (+52) единиц,
РСЗО - 1417 (+1) единиц,
средств ПВО - 1185 (+1) единиц,
самолетов - 416 (+0) единиц,
вертолетов - 337 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 586 (+79) единиц,
крылатых ракет - 3337 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 51 928 (+107) единиц,
специальной техники - 3914 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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174! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 002 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Арта та логістика норм.
Не норм, а "обана, зашибісь"
Арта на сьогодні 7 625 стволів з початку року, 22 і 23 роки разом 8 482 до кінця червня (пів року) має порівнятись
Авто з початку року 19 253 одиниці, 22 і 23 (4 720 і 6 620) сенсу нема порівнювати, за 24 рік було 21 345 до кінця червня вже буде новий річний рекорд, "обана..."
І ще була атака на новокуйбишевський завод каталізаторів, один з трьох на рф. Він спеціалізується на виробництві/регенерації каталізаторів для гідроочищення та гідрокрекінгу.
Слава українським воїнам!!!
Слава Україні!!!