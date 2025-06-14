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Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 002 690 человек (+1130 за сутки), 10 937 танков, 29 157 артсистем, 22 798 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 002 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 002 690 (+1130) человек,

танков - 10 937 (+3) единиц,

боевых бронированных машин - 22 798 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 29 157 (+52) единиц,

РСЗО - 1417 (+1) единиц,

средств ПВО - 1185 (+1) единиц,

самолетов - 416 (+0) единиц,

вертолетов - 337 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 586 (+79) единиц,

крылатых ракет - 3337 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 51 928 (+107) единиц,

специальной техники - 3914 (+0) единиц.

Также смотрите: Истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления БПЛА и склад БК оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19746) Генштаб ВС (6508) ликвидация (3718) уничтожение (7300)


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Топ комментарии
+28
Минув 4133 день москальсько-української війни.
174! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 002 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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14.06.2025 08:49 Ответить
+18
Нарешті дійшли руки до нєвінномиського "Азоту". Ще ще один постачальник компонентів для виробництва вибухівки - концентрованої азотної кислоти, аміаку, карбаміду, нітату амонія, метанолу та уксусного ангідриду.
І ще була атака на новокуйбишевський завод каталізаторів, один з трьох на рф. Він спеціалізується на виробництві/регенерації каталізаторів для гідроочищення та гідрокрекінгу.
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14.06.2025 09:09 Ответить
+14
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14.06.2025 08:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Минув 4133 день москальсько-української війни.
174! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 002 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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14.06.2025 08:49 Ответить
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14.06.2025 08:50 Ответить
Нема там "насєлєнія" - племена вештаються тіки... Нескінчені поки(
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14.06.2025 09:03 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
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14.06.2025 09:15 Ответить
Qq Qqq #455433

Арта та логістика норм.
Не норм, а "обана, зашибісь"
Арта на сьогодні 7 625 стволів з початку року, 22 і 23 роки разом 8 482 до кінця червня (пів року) має порівнятись
Авто з початку року 19 253 одиниці, 22 і 23 (4 720 і 6 620) сенсу нема порівнювати, за 24 рік було 21 345 до кінця червня вже буде новий річний рекорд, "обана..."
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14.06.2025 10:10 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.06.2025 08:56 Ответить
У супереч всіх дій, зеленського з групою осіб в урядовому кварталі, з 2019 року, Українці продовжують боронити Свободу України від московського окупанта і прутіна!
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14.06.2025 09:00 Ответить
О,по 100 в трусіках збільшилося щоденно)
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14.06.2025 09:00 Ответить
Нарешті дійшли руки до нєвінномиського "Азоту". Ще ще один постачальник компонентів для виробництва вибухівки - концентрованої азотної кислоти, аміаку, карбаміду, нітату амонія, метанолу та уксусного ангідриду.
І ще була атака на новокуйбишевський завод каталізаторів, один з трьох на рф. Він спеціалізується на виробництві/регенерації каталізаторів для гідроочищення та гідрокрекінгу.
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14.06.2025 09:09 Ответить
Я в хімії не дуже сильна, але звучит КРАСІВО🔥🔥🔥🇺🇦
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14.06.2025 09:31 Ответить
а горить і вибухає ще красивіше.
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14.06.2025 09:35 Ответить
а где вчерашний су-25?
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14.06.2025 09:09 Ответить
То friendly fire
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14.06.2025 09:17 Ответить
Кацапи його собі за рахували як наш, бо самі його збили.
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14.06.2025 09:24 Ответить
Мільйон кацапів розміняли. А між першим та другим, як то кажуть, перерва невеличка.
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14.06.2025 09:22 Ответить
Цікаво, хто там *ювілейний*, міліонний? Нагороду йому - дрон в дупу!
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14.06.2025 09:27 Ответить
Вже написали, що якийсь шмурдяк, що приїхав за 7 тисяч кілометрів в Україну, чи то з чукотки, чи камчатки. Хлопцям, що його закобздонили відзнаки вручили. По теліку показували.
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14.06.2025 09:35 Ответить
Морпіх з камчатки, прізвище є але я його навіть не збирався запам'ятовувати
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14.06.2025 09:48 Ответить
Якось там на "М" - щось середнє між "мошонка" та "мошеннік"... Українська земля йому стекловатою та гріти у пеклі довіку!
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14.06.2025 10:00 Ответить
Між первою і другою наливай ще одну, а невеличка перерва то на болотах.
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14.06.2025 09:27 Ответить
1 002 690 дохлих орків, ще 2 690 с'****** до Кабзона. Одиничка попереду шости наступних цифр радує, за неї й 2690 вже видяться більш значними. Хай здохне кожен хто прийшов воювати на українську землю проти України!
Слава українським воїнам!!!
Слава Україні!!!
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14.06.2025 10:14 Ответить
 
 