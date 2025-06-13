Истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления БПЛА и склад БК оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил Украины нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по вражеским объектам российских оккупантов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Запорожское направление. Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БПЛА противника.
Вторая бомба уничтожает вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы"!" - говорится в сообщении.
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