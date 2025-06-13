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Новости Уничтожение огневых позиций окупантов
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Истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления БПЛА и склад БК оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил Украины нанес высокоточный удар управляемыми авиабомбами по вражеским объектам российских оккупантов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Запорожское направление. Истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БПЛА противника.

Вторая бомба уничтожает вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы"!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мае украинская авиация поразила командные пункты, а также пункты управления БПЛА, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2860) уничтожение (7295) Запорожская область (3216) Воздушные силы (2436) КАБ (394)


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Топ комментарии
+10
Наступатели на Суми
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13.06.2025 16:11 Ответить
+8
Вот это хорошо, вот это здорово, всю падлоту кацапскую нужно уничтожать.
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13.06.2025 16:11 Ответить
+6
Давайте напишемо запит в генштаб, щоб прислали на вашу електронну детальний звіт . Ну або будемо вимагати відеопідтвердження, що міражі і ф16 літають.
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13.06.2025 16:50 Ответить
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Вот это хорошо, вот это здорово, всю падлоту кацапскую нужно уничтожать.
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13.06.2025 16:11 Ответить
Наступатели на Суми
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13.06.2025 16:11 Ответить
Поляки грозяться передати нам біля 30 - ти МіГ - 29
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13.06.2025 16:13 Ответить
У них оставалось 18 штук...
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13.06.2025 16:17 Ответить
А Ф16 и Миражи вообще летают или только за шахедами гоняются по ночам.
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13.06.2025 16:16 Ответить
Давайте напишемо запит в генштаб, щоб прислали на вашу електронну детальний звіт . Ну або будемо вимагати відеопідтвердження, що міражі і ф16 літають.
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13.06.2025 16:50 Ответить
Зробить, буду вдячний.
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13.06.2025 17:03 Ответить
ну, ф16 дуже чекали саме як носіїв, щоб подовжити радіус багатьох наявних озброєнь
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13.06.2025 17:43 Ответить
Та ні, не літають. В нас їх взагалі немає.
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13.06.2025 16:50 Ответить
для интеллектуалов вашего уровня - это был риторический вопрос.
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13.06.2025 17:06 Ответить
Смачно бумкнуло.
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13.06.2025 16:28 Ответить
Невеличке задимлення не завадить оркам, і на пакєте напишуть тушка з димком.
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13.06.2025 16:38 Ответить
А шо, ссикотно Су-35 підлітати до ЛБЗ тепер?
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13.06.2025 16:52 Ответить
Мдя. ЗСУ застосовує авіацію на ЛБЗ фактично. Це означає - критичний розвал системи ППО та мережі радарів дальнього виявлення цілей в засрашки. А також розвал повітряного патрулювання/перехоплення літаків супротивника. Якщо конкретно: літаки А-50У тупо не літають - немає літаків з потрібним ресурсом, радари С-300 нахєр повибиті, а залишки вмикаються дуже епізодично, тримати в повітрі постійно винищувачі-перехоплювачі Су-35 постійно не можуть з-за відсутності достатньої кількості літаків для патрулювання, а також з-за того, що не працює система раннього попередження (елементи "4го покоління").
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13.06.2025 17:18 Ответить
 
 