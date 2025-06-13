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Новини Знищення вогневих позицій окупантів
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Винищувач МіГ-29 знищив пункт управління БПЛА і склад БК окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил України завдав високоточного удару керованими авіабомбами по ворожих об'єктах російських окупантів.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізький напрямок. Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника.

Друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Дякуємо партнерам за високоточні й ефективні "аргументи"!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У травні українська авіація вразила командні пункти, а також пункти управління БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4178) знищення (7608) Запорізька область (3747) Повітряні сили (2776) КАБ (395)


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Топ коментарі
+11
Наступатели на Суми
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13.06.2025 16:11 Відповісти
+8
Вот это хорошо, вот это здорово, всю падлоту кацапскую нужно уничтожать.
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13.06.2025 16:11 Відповісти
+6
Давайте напишемо запит в генштаб, щоб прислали на вашу електронну детальний звіт . Ну або будемо вимагати відеопідтвердження, що міражі і ф16 літають.
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13.06.2025 16:50 Відповісти
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Вот это хорошо, вот это здорово, всю падлоту кацапскую нужно уничтожать.
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13.06.2025 16:11 Відповісти
Наступатели на Суми
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13.06.2025 16:11 Відповісти
Поляки грозяться передати нам біля 30 - ти МіГ - 29
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13.06.2025 16:13 Відповісти
У них оставалось 18 штук...
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13.06.2025 16:17 Відповісти
А Ф16 и Миражи вообще летают или только за шахедами гоняются по ночам.
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13.06.2025 16:16 Відповісти
Давайте напишемо запит в генштаб, щоб прислали на вашу електронну детальний звіт . Ну або будемо вимагати відеопідтвердження, що міражі і ф16 літають.
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13.06.2025 16:50 Відповісти
Зробить, буду вдячний.
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13.06.2025 17:03 Відповісти
ну, ф16 дуже чекали саме як носіїв, щоб подовжити радіус багатьох наявних озброєнь
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13.06.2025 17:43 Відповісти
Та ні, не літають. В нас їх взагалі немає.
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13.06.2025 16:50 Відповісти
для интеллектуалов вашего уровня - это был риторический вопрос.
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13.06.2025 17:06 Відповісти
Смачно бумкнуло.
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13.06.2025 16:28 Відповісти
Невеличке задимлення не завадить оркам, і на пакєте напишуть тушка з димком.
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13.06.2025 16:38 Відповісти
А шо, ссикотно Су-35 підлітати до ЛБЗ тепер?
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13.06.2025 16:52 Відповісти
Мдя. ЗСУ застосовує авіацію на ЛБЗ фактично. Це означає - критичний розвал системи ППО та мережі радарів дальнього виявлення цілей в засрашки. А також розвал повітряного патрулювання/перехоплення літаків супротивника. Якщо конкретно: літаки А-50У тупо не літають - немає літаків з потрібним ресурсом, радари С-300 нахєр повибиті, а залишки вмикаються дуже епізодично, тримати в повітрі постійно винищувачі-перехоплювачі Су-35 постійно не можуть з-за відсутності достатньої кількості літаків для патрулювання, а також з-за того, що не працює система раннього попередження (елементи "4го покоління").
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13.06.2025 17:18 Відповісти
 
 