Винищувач МіГ-29 знищив пункт управління БПЛА і склад БК окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил України завдав високоточного удару керованими авіабомбами по ворожих об'єктах російських окупантів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Запорізький напрямок. Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника.
Друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Дякуємо партнерам за високоточні й ефективні "аргументи"!" - йдеться у повідомленні.
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