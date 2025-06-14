Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу), 10 937 танків, 29 157 артсистем, 22 798 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 002 690 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1002690 (+1130) осіб,
танків - 10937 (+3) од,
бойових броньованих машин - 22798 (+7) од,
артилерійських систем - 29157 (+52) од,
РСЗВ - 1417 (+1) од,
засоби ППО - 1185 (+1) од,
літаків - 416 (+0) од,
гелікоптерів - 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40586 (+79),
крилаті ракети - 3337 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 51928 (+107) од,
спеціальна техніка - 3914 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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174! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 002 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Арта та логістика норм.
Не норм, а "обана, зашибісь"
Арта на сьогодні 7 625 стволів з початку року, 22 і 23 роки разом 8 482 до кінця червня (пів року) має порівнятись
Авто з початку року 19 253 одиниці, 22 і 23 (4 720 і 6 620) сенсу нема порівнювати, за 24 рік було 21 345 до кінця червня вже буде новий річний рекорд, "обана..."
І ще була атака на новокуйбишевський завод каталізаторів, один з трьох на рф. Він спеціалізується на виробництві/регенерації каталізаторів для гідроочищення та гідрокрекінгу.
Слава українським воїнам!!!
Слава Україні!!!