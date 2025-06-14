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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу), 10 937 танків, 29 157 артсистем, 22 798 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 002 690 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1002690 (+1130) осіб,

танків - 10937 (+3) од,

бойових броньованих машин - 22798 (+7) од,

артилерійських систем - 29157 (+52) од,

РСЗВ - 1417 (+1) од,

засоби ППО - 1185 (+1) од,

літаків - 416 (+0) од,

гелікоптерів - 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40586 (+79),

крилаті ракети - 3337 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 51928 (+107) од,

спеціальна техніка - 3914 (+0)

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17897) Генштаб ЗС (6810) ліквідація (4101) знищення (7613)


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Топ коментарі
+26
Минув 4133 день москальсько-української війни.
174! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 002 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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14.06.2025 08:49 Відповісти
+16
Нарешті дійшли руки до нєвінномиського "Азоту". Ще ще один постачальник компонентів для виробництва вибухівки - концентрованої азотної кислоти, аміаку, карбаміду, нітату амонія, метанолу та уксусного ангідриду.
І ще була атака на новокуйбишевський завод каталізаторів, один з трьох на рф. Він спеціалізується на виробництві/регенерації каталізаторів для гідроочищення та гідрокрекінгу.
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14.06.2025 09:09 Відповісти
+13
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14.06.2025 08:50 Відповісти
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Минув 4133 день москальсько-української війни.
174! одиниці знищеної техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 002 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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14.06.2025 08:49 Відповісти
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14.06.2025 08:50 Відповісти
Нема там "насєлєнія" - племена вештаються тіки... Нескінчені поки(
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14.06.2025 09:03 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
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14.06.2025 09:15 Відповісти
Qq Qqq #455433

Арта та логістика норм.
Не норм, а "обана, зашибісь"
Арта на сьогодні 7 625 стволів з початку року, 22 і 23 роки разом 8 482 до кінця червня (пів року) має порівнятись
Авто з початку року 19 253 одиниці, 22 і 23 (4 720 і 6 620) сенсу нема порівнювати, за 24 рік було 21 345 до кінця червня вже буде новий річний рекорд, "обана..."
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14.06.2025 10:10 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.06.2025 08:56 Відповісти
У супереч всіх дій, зеленського з групою осіб в урядовому кварталі, з 2019 року, Українці продовжують боронити Свободу України від московського окупанта і прутіна!
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14.06.2025 09:00 Відповісти
О,по 100 в трусіках збільшилося щоденно)
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14.06.2025 09:00 Відповісти
Нарешті дійшли руки до нєвінномиського "Азоту". Ще ще один постачальник компонентів для виробництва вибухівки - концентрованої азотної кислоти, аміаку, карбаміду, нітату амонія, метанолу та уксусного ангідриду.
І ще була атака на новокуйбишевський завод каталізаторів, один з трьох на рф. Він спеціалізується на виробництві/регенерації каталізаторів для гідроочищення та гідрокрекінгу.
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14.06.2025 09:09 Відповісти
Я в хімії не дуже сильна, але звучит КРАСІВО🔥🔥🔥🇺🇦
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14.06.2025 09:31 Відповісти
а горить і вибухає ще красивіше.
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14.06.2025 09:35 Відповісти
а где вчерашний су-25?
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14.06.2025 09:09 Відповісти
То friendly fire
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14.06.2025 09:17 Відповісти
Кацапи його собі за рахували як наш, бо самі його збили.
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14.06.2025 09:24 Відповісти
Мільйон кацапів розміняли. А між першим та другим, як то кажуть, перерва невеличка.
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14.06.2025 09:22 Відповісти
Цікаво, хто там *ювілейний*, міліонний? Нагороду йому - дрон в дупу!
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14.06.2025 09:27 Відповісти
Вже написали, що якийсь шмурдяк, що приїхав за 7 тисяч кілометрів в Україну, чи то з чукотки, чи камчатки. Хлопцям, що його закобздонили відзнаки вручили. По теліку показували.
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14.06.2025 09:35 Відповісти
Морпіх з камчатки, прізвище є але я його навіть не збирався запам'ятовувати
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14.06.2025 09:48 Відповісти
Якось там на "М" - щось середнє між "мошонка" та "мошеннік"... Українська земля йому стекловатою та гріти у пеклі довіку!
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14.06.2025 10:00 Відповісти
Між первою і другою наливай ще одну, а невеличка перерва то на болотах.
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14.06.2025 09:27 Відповісти
1 002 690 дохлих орків, ще 2 690 с'****** до Кабзона. Одиничка попереду шости наступних цифр радує, за неї й 2690 вже видяться більш значними. Хай здохне кожен хто прийшов воювати на українську землю проти України!
Слава українським воїнам!!!
Слава Україні!!!
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14.06.2025 10:14 Відповісти
 
 