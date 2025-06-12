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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
5 599 26

Запечене тіло окупанта на броні спаленої російської бронемашини. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому, зафільмована спалена російська бронемашина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що принаймні один окупант не зміг евакуюватися із палаючого БМП.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта валяється поблизу БМП, підпаленої українськими дронами. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) БМП (415)


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Топ коментарі
+10
Мангал - шашлик - їдоки підтягуються?
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12.06.2025 13:08 Відповісти
+10
засмага йому личить
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12.06.2025 13:08 Відповісти
+10
пересмажили
.
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12.06.2025 13:34 Відповісти
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Мангал - шашлик - їдоки підтягуються?
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12.06.2025 13:08 Відповісти
пересмажили
.
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12.06.2025 13:34 Відповісти
хоч би лисичок жога не турбувала.
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12.06.2025 13:50 Відповісти
велвелдан. Лисиці таке не їдять.
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12.06.2025 14:45 Відповісти
Та нет, парня готовят на службу в Африканский корпус - что-то такое рашка сейчас создаёт.
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12.06.2025 15:05 Відповісти
засмага йому личить
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12.06.2025 13:08 Відповісти
Чудовий і запашний шашлик із кацапа вийшов

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12.06.2025 13:08 Відповісти
Запах шашлика з тхора це вже для витончених поціновувачів!
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12.06.2025 14:17 Відповісти
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12.06.2025 13:10 Відповісти
супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! а цей ще піджарений, взагалі красота ...
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12.06.2025 13:11 Відповісти
А уліцу в єво радном ґорадє назавут на єво честь)"пламєнная")) може "уґальковая"))
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12.06.2025 13:12 Відповісти
Смажений орк під лайтовим "мангалом".
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12.06.2025 13:12 Відповісти
на ленина похож стал....
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12.06.2025 13:14 Відповісти
Так много загорать вредно для здоровья.
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12.06.2025 13:20 Відповісти
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12.06.2025 13:20 Відповісти
,,-Ти відчуваєш запах напалму, синку ?
- Так.
- Це запах перемоги !"(Апокаліпсис сьогодні. )
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12.06.2025 13:35 Відповісти
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12.06.2025 13:22 Відповісти
Кремом надо пользоваться от загара...
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12.06.2025 13:28 Відповісти
Есть уверенность, шо оно не прикидывается дохлым.
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12.06.2025 13:30 Відповісти
Черговий ваня погасив черговий кредит. Чудово.
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12.06.2025 13:37 Відповісти
Що Путлер робить із своїми громадянами...
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12.06.2025 13:44 Відповісти
М маладаяяяяяя не узнаить...
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12.06.2025 13:59 Відповісти
шкварочка
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12.06.2025 14:02 Відповісти
Не здивуюся якщо завтра кацаппропоганда оголосить його : русскім Джордано Бруно....
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12.06.2025 16:09 Відповісти
Смуглянка-запеканка
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12.06.2025 16:11 Відповісти
 
 