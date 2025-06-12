Запечене тіло окупанта на броні спаленої російської бронемашини. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому, зафільмована спалена російська бронемашина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що принаймні один окупант не зміг евакуюватися із палаючого БМП.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.06.2025 13:08 Відповісти Посилання
+10 MrStepanovM
показати весь коментар12.06.2025 13:08 Відповісти Посилання
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.06.2025 13:34 Відповісти Посилання
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