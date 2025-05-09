Тіло окупанта валяється поблизу БМП, підпаленої українськими дронами. ВIДЕО 18+

Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" знищили ворожу БМП на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що поряд із палаючою бронемашиною лежить тіло ліквідованого окупанта.

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