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Новини Відео Ситуація на Донеччині
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Тіло окупанта валяється поблизу БМП, підпаленої українськими дронами. ВIДЕО 18+

Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" знищили ворожу БМП на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що поряд із палаючою бронемашиною лежить тіло ліквідованого окупанта.

Дивіться: Дрон-камікадзе залітає у кузов вантажівки, у якому сидять троє окупантів. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Дрон-камікадзе збиває окупанта з дерева. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) Донецька область (8595) дрони (4771) БМП (414) Сили безпілотних систем (96)


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09.05.2025 10:30 Відповісти
щось у ваньки вигляд ніякий, тіпа недаволен
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09.05.2025 10:40 Відповісти
За чим московіт вдерся, із зброєю в руках, до Мирної України, те і отримав! ****** йому, гроші ОБІЦЯВ дати! А воно, он, як неловко вийшло…
Ну, то таке!
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09.05.2025 10:50 Відповісти
Сволота, куди по ораному?!!
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09.05.2025 10:52 Відповісти
Журналіст Сергій Яковенко, який є автором цієї публікації, полінувався загуглити, чим відрізняється БМП (БМП-1, БМП-2, БМП-3), яка є бойовою машиною піхоти, від МТЛБ (малий тягач легкий броньований), який є тягачем артилерії, має інший вигляд і характерну башточку з кулеметом попереду справа....
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09.05.2025 11:05 Відповісти
Умаялсья хробак-підарас...
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09.05.2025 11:24 Відповісти
Кацап порозкинув мізками. Буквально
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09.05.2025 11:29 Відповісти
 
 