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Тіло окупанта валяється поблизу БМП, підпаленої українськими дронами. ВIДЕО 18+
Оператори дронів підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" знищили ворожу БМП на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що поряд із палаючою бронемашиною лежить тіло ліквідованого окупанта.
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