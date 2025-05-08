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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон-камікадзе збиває окупанта з дерева. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який у пошуках безпечного місця заліз на дерево.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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армія рф (17551) курйоз (573) знищення (7352) дрони (4771)


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Топ коментарі
+11
Созрєл!
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08.05.2025 15:38
+7
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08.05.2025 15:57
+6
пригніздилась там курва кацапнява...
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08.05.2025 15:39
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Созрєл!
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08.05.2025 15:38 Відповісти
пригніздилась там курва кацапнява...
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08.05.2025 15:39 Відповісти
Дозрів, касаб.
А ще кажуть шо свинні по деревах не лазять та не літають.
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08.05.2025 15:51 Відповісти
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08.05.2025 15:57 Відповісти
Тарзан ***.
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08.05.2025 16:03 Відповісти
Это ж-ж-ж-ж не спроста 😂
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08.05.2025 16:05 Відповісти
Пєтух птиця горда - поки не копнеш не полетить.
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08.05.2025 16:12 Відповісти
 
 