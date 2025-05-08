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Дрон-камікадзе збиває окупанта з дерева. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який у пошуках безпечного місця заліз на дерево.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Алекс Скела
показати весь коментар08.05.2025 15:38
+7 олег иванов #434516
показати весь коментар08.05.2025 15:57
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар08.05.2025 15:39
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А ще кажуть шо свинні по деревах не лазять та не літають.