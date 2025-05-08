Дрон-камікадзе збиває окупанта з дерева. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який у пошуках безпечного місця заліз на дерево.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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