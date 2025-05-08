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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон-камикадзе сбивает оккупанта с дерева. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который в поисках безопасного места залез на дерево.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19400) курьез (4059) уничтожение (7040) дроны (3980)


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Созрєл!
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08.05.2025 15:38 Ответить
пригніздилась там курва кацапнява...
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08.05.2025 15:39 Ответить
Дозрів, касаб.
А ще кажуть шо свинні по деревах не лазять та не літають.
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08.05.2025 15:51 Ответить
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08.05.2025 15:57 Ответить
Колот
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08.05.2025 15:59 Ответить
Тарзан ***.
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08.05.2025 16:03 Ответить
Это ж-ж-ж-ж не спроста 😂
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08.05.2025 16:05 Ответить
Пєтух птиця горда - поки не копнеш не полетить.
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08.05.2025 16:12 Ответить
 
 