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Дрон-камикадзе сбивает оккупанта с дерева. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который в поисках безопасного места залез на дерево.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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А ще кажуть шо свинні по деревах не лазять та не літають.