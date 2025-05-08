Дрон-камикадзе сбивает оккупанта с дерева. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который в поисках безопасного места залез на дерево.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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